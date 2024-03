Rashford reaguje na kritiku v médiích: Nezpochybňujte mou oddanost k United

Šestadvacetiletý anglický reprezentant ve svém příspěvku na portál The Players’ Tribune naznačil, že je posuzován kritičtěji než ostatní hráči. Domnívá se, že je s ním zacházeno nespravedlivě. „Je to jako kdyby někdo zpochybňoval celou mou identitu a všechno, co jako člověk zastávám.“

V probíhajícím ročníku poutá pozornost spíš nefotbalovými záležitostmi: po loňských rekordních třiceti gólech v sezoně se dosud prosadil pouze pětkrát, zato už na podzim namíchl trenéra Erika ten Haga nešťastně načasovanou narozeninovou párty (hned po porážce 0:3 se City) a v lednu z disciplinárních důvodů vynechal zápas FA Cupu s Newportem poté, co byl viděn v nočním klubu v Belfastu a následně údajně kvůli nemoci vynechal trénink.

Britský bulvár jej sleduje velice bedlivě.

A Rashfordovi se to, v jakých souvislostech a jakým tónem se o něm píše, nelíbí. Míní, že jsou vůči němu někteří novináři či experti zaujatí.

„Poslyšte, nejsem dokonalý člověk. Když udělám chybu, budu první, kdo zvedne ruku a řekne, že se musím zlepšit,“ napsal a zdůraznil svou oddanost ke klubu, který jej vychoval.

„Vyrostl jsem v United. Hrál jsem za ně od dětství. Má rodina v té době odmítla peníze, které by jí změnily život, abych mohl nastupovat za Manchester United,“ pokračoval. „Dokážu přijmout jakoukoli kritiku. Dokážu přijmout jakýkoli titulek. Z podcastů, sociálních sítí i novin. Ale pokud začnete zpochybňovat můj závazek vůči tomuto klubu, mou lásku k fotbalu? Pak bych vás jednoduše požádal, až budete vážit slova, o trochu víc lidskosti.“

Podle něj o něm média referují víc jako o „postavě“ než jako o člověku.

„Ty články nemůžou být jen o tom, že si šestadvacetiletý kluk někam vyrazil, nebo dostal pokutu za parkování,“ přemítal Rashford. „Zato jsou o tom, kolik mě stálo auto. Nebo tipují, kolik týdně beru, kolik jsem utratil za šperky, za tetování. Analyzují řeč mého těla a kritizují mou morálku. Spekulují o mé rodině a mé fotbalové budoucnosti. Takovým tónem o všech fotbalistech nepíší,“ domnívá se.

Před pár lety si vysloužil pochvalu za to, jak bojoval proti dětské chudobě. V létě 2020 se stal nejmladším držitelem čestného doktorátu na univerzitě v Manchesteru, v říjnu převzal za svou kampaň dokonce Řád britského impéria.

I to se však Rashfordovou optikou mnohým nelíbilo.

„Jen jsem se snažil využít svůj hlas a vliv, abych se ujistil, že děti nebudou hladovět, protože přesně vím, jaké to je,“ popisoval. „Z nějakého důvodu se mi ale zdálo, že se to některým lidem nezdá a jen čekají, až udělám chybu, aby si na mě mohli ukázat prstem a říct: Vidíte, není tak dobrý, vidíte, co je doopravdy zač?“

Rashford i United neprožívají dobrou sezonu, na čtvrtou Aston Villu ztrácejí ze šesté příčky osm bodů a v neděli je čeká městské derby s Manchesterem City.

„Slibuji vám, že jste od našeho týmu ještě neviděli to nejlepší. Chceme se vrátit do Ligy mistrů, musíme zkrátka dál tvrdě pracovat. A to začíná u mě,“ dodal.