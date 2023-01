Deset z deseti. Rashford střílí, United vyhrávají. Je nezastavitelný, říká kouč

Za pomoci Rashfordových příspěvků se zvedá celé mužstvo. A také ze správně nastaveného a dobře hrajícího týmu vyniknou jednotlivci.

Vyniká pětadvacetiletý útočník. Naposledy ve čtvrtečním semifinále Ligového poháru gólem už v šesté minutě nasměroval United k vítězství v Nottinghamu (3:0). Bylo to po sólu přes půl hřiště.

„Mám z něj radost. Od začátku sezony roste a hlavně si přejeme, aby v tom pokračoval. Ale taky mu musí pomáhat tým, aby měl servis a dostal míč ve správných pozicích,“ podotkl ten Hag po zápase.

Před dvěma týdny ve stejné soutěži se na triumfu nad Charltonem 3:0 podílel dvěma góly, koncem prosince se v Ligovém poháru jednou trefil do sítě Burnley.

Na začátku ledna v Anglickém poháru zařídil výhru nad Evertonem 3:1 - jednu branku dal a na dvě přihrál.

Rashford po Kataru Premier League

6 zápasů, 5 gólů a 1 asistence Ligový pohár

3 zápasy, 4 góly Anglický pohár

1 zápas, 1 gól a 2 asistence Celkově v sezoně

29 zápasů, 18 gólů a 6 asistencí

V Premier League je jeho bilance od vánočních svátků rovněž ohromující: šest zápasů, pět branek. Když skóruje, United vyhrávají. Nevyšlo to jen v posledním zápase na Arsenalu, což tým po pěti výhrách a jedné remíze přibrzdilo. Ne však Rashforda.

„Potřebujeme hráče, kteří na polovině soupeře něco vymyslí a předvedou tam něco navíc,“ říká ten Hag.

Nizozemský kouč přišel do klubu loni v létě a po počátečních rozpacích se zdá, že United vede správným směrem. Pomohlo, že v listopadu skončil v klubu Cristiano Ronaldo. Po každém utkání a před každým z nich se neřešilo nic jiného, než jestli bude hrát, proč nehrál, jak hrál...

Mužstvo nemělo klid, teď ho našlo i díky Rashfordovi. Kde se to v něm vzalo, když v minulé sezoně spíš strádal a spekulovalo se, že by odchovanec United mohl dokonce odejít do Paris St. Germain?

„Kam by chodil, nejlepší fotbal hraje v Manchesteru United. Je to jeho klub,“ zdůraznil kouč.

„Zlepšuje se, protože pracuje správně, dává do toho sto procent energie. A pokud chceme být úspěšní, potřebujeme Marcuse.“

V United má smlouvu do léta 2024 a s vedením jedná o novém vylepšeném kontraktu.

Možná mu pomohla pauza kvůli mistrovství světa v Kataru na přelomu listopadu a prosince. Do základní sestavy Anglie sice nepatřil, od začátku hrál jen proti Walesu, kdy už měl tým postup ze skupiny takřka jistý.

Rashford dal Walesu dvě branky (jako náhradník se trefil i proti Íránu) a pojistil první příčku ve skupině. Ve vyřazovací fázi však prostor příliš nedostal, v prohraném čtvrtfinále s Francií byl na hřišti jen pět minut.

Možná mu pomohlo teplé počasí, nebyl tak vytížený a nyní má hodně sil. A to nahrává klubu.

United jsou takřka jistě ve finále Ligového poháru, v domácí odvetě proti Nottinghamu si mohou dovolit porážku i o dvě branky.

Nadějně mají rozjetý i Anglický pohár, v domácím osmifinále je čeká Reading a navíc v pavouku už nezbývá příliš velkých jmen, zvlášť když se dva nejlepší tamní týmy Arsenal a Manchester City utkají spolu.

V Premier League jsou United po polovině ročníku čtvrtí, s jedenáctibodovou ztrátou na první Arsenal. Musí se mít na pozoru před pátým Tottenhamem, aby uhájili účast v příští sezoně Ligy mistrů, která jim loni utekla.

Na jaře jsou ve hře ještě v Evropské lize, v prvním kole vyřazovací fáze vyzvou Barcelonu.