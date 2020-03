Tvrdá jednání Neuera. Chce smlouvu na pět let, Bayern nabízí jen dva

dnes 10:35

Příští rok v červnu to bude deset let, kdy Manuel Neuer přestoupil do Bayernu Mnichov. Příští rok v létě legendárnímu německému brankáři vyprší současná smlouva. První jednání o jejím prodloužení skončila neúspěchem. Proč? A může se stát, že Neuer z klubu odejde?

Fotbal v Německu se stejně jako v ostatních zemích kvůli šíření nákazy koronavirem nehraje, ale v zákulisí se pracuje. „Řeší se nová smlouva, jsou to tvrdá jednání,“ říká zdroj renomovaného magazínu Kicker. Neuerovi bylo o víkendu čtyřiatřicet let. Jeho agent před pár dny navštívil tréninkové sídlo klubu na jihu Mnichova v Säbener Strasse, kde jednal s členem představenstva Oliverem Kahnem, Neuerovým předchůdcem v bráně Bayernu, a sportovním ředitelem Hasanem Salihamidžičem. Smlouva pro Müllera? Novou smlouvu v Bayernu řeší i další klubová ikona. I Thomasovi Müllerovi, stejně jako Neuerovi, současný kontrakt končí příští léto. Jeho agent a vedení klubu jsou předběžně domluveni na nové smlouvě do roku 2023. Müller je v Bayernu od mladších žáků, v jeho dresu dokončuje dvacátou sezonu. Třicetiletý útočník či ofenzivní záložník je symbolem klubové oddanosti a miláčkem fanoušků. Za áčko odehrál 521 zápasů a vstřelil 195 gólů. Je mistrem světa z roku 2014, za Německo odehrál sto utkání a dal 38 branek. Vedle finanční stránky se zástupci hráče a klubu neshodli především na délce kontraktu. Bayern nabízí smlouvu jen na dva roky, Neuer žádá nový pětiletý kontrakt. Až po jeho vypršení by v devětatřiceti ukončil kariéru. Mimochodem, v devětatřiceti končil kariéru v Bayernu právě Kahn, bylo to v roce 2008 po čtrnácti letech služeb. Neuer by v Bayernu byl ještě o rok víc. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Ale také se může stát, že odejde už po deseti letech. To v situaci, že by se na nové smlouvě nedohodl. Bayern si pro tento případ s předstihem zajistil náhradu. Ze Schalke přestoupí 1. července třiadvacetiletý Alexander Nübel. Neuer, který v roce 2011 přišel rovněž ze Schalke, na příchod konkurenta reagoval údajně podrážděně.



min Miloslav Novák Autor: