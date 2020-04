Někdo vynáší z jednání o smlouvě? Já byl vždycky loajální, říká Neuer

Mistr světa z roku 2014, vítěz Ligy mistrů o rok dřív. „A pořád pravděpodobně nejlepší brankář světa,“ píše německý list Bild am Sonntag, kterému Neuer poskytl vyjádření.

Ale taky už mu bylo čtyřiatřicet. „Je mi naprosto jasné, že pětiletá smlouva je utopie. Tak dlouho si mě klub v mém věku přece zavázat nemůže,“ říká Neuer smířlivě.

Neuer má v Bayernu kontrakt do června 2021, ale už několik týdnů se řeší nový. „Chci, aby byly spokojené obě strany,“ zdůraznil.

„Vždycky jsem pro tým dělal maximum. A to platí pořád. Udělám všechno, co je v mých silách, abychom byli co nejúspěšnější. A s maximální vášní.“

Ale nelíbí se mu, že některé podrobnosti z jednání, které za něj vede jeho agent Thomas Kroth, unikly do médií.

Proti spekulacím o pětileté smlouvě a astronomickém platu se ohradil.

„Vždycky pro mě byly vztahy s vedoucími pracovníky klubu důležité. Aby mezi námi byla důvěra. Já byl vždycky jako hráč a kapitán ke klubu a všem loajální,“ zdůraznil.

„U těch rozhovorů nejsem, to nechávám na Thomasovi. Proto nemůžu a ani nechci na nikoho ukazovat prstem,“ odmítl Neuer někoho podezírat z vynášení informací.

V Mnichově působí od roku 2011, kdy tam odchovanec Schalke přestoupil. Od léta mu přibude konkurence právě ze Schalke, smlouvu totiž podepsal třiadvacetiletý talent Alexander Nübel.