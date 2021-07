Dlouho to tak nezůstane, nebojte. Co nevidět fotbalová Barcelona oficiálně potvrdí zprávu, která se už během středy rozletěla do světa: Lionel Messi zůstává.

Podepíše smlouvu na pět let, což znamená, že v dresu, který obléká od třinácti let, může kopat až do devětatřiceti.

A pozor – aby ulevil klubu v těžké finanční situaci, kývl na snížení platu o polovinu!

Tomu se říká velkorysé gesto.

Tak má vypadat loajalita.