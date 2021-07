Případ Barcelona. Klub utopený v dluzích nesmí registrovat hráče, co Messi?

Že je hospodaření katalánského superklubu nezdravé, je dlouhodobě známá věc. Ale až nyní se Barcelona, kterou do deprimující situace dovedlo bývalé vedení s šéfem Josepem Mariou Bartomeuem, dostala skutečně na rozcestí.

Buď během následujících týdnů zkrouhne nabobtnalý rozpočet o 200 milionů eur, tedy v přepočtu více než pět miliard korun, anebo... co vlastně?

„Barcelona v současné chvíli výrazně převyšuje svůj platový strop,“ prohlásil šéf španělské ligy Javier Tebas. Klub nesplňuje finanční předpisy La Ligy, které platí od roku 2013. A platí pro všechny, Barcelona Nebarcelona.

Katalánci v létě podepsali smlouvy s útočníky Sergiem Agüerem a Memphisem Depayem i s obránci Erikem Garcíou a Emersonem Royalem, registrovat je však z rozhodnutí vedení soutěže (zatím) nemohou. A dál se neposunul ani sledovaný případ kolem zmiňovaného Messiho, největší hvězdy.



Argentinci, který od třinácti nehrál za jiný klub, na konci června oficiálně vypršela smlouva.

„Samozřejmě, že chceme, aby zůstal. I Leo by rád v Barceloně pokračoval, ale ekonomická situace nás tíží,“ přiznal současný prezident Joan Laporta. „Rád bych vám řekl, že bude v našem dresu pokračovat i v příští sezoně, ale slíbit to nemůžu. Hledáme nejlepší řešení pro všechny strany.“

Jaké bude? Těžko říct.

Pokud Messi zůstane, je jisté, že bude muset jít s platem výrazně dolů. Podle serveru The Athletic by to klidně mohlo být až o osmdesát či devadesát procent.

Barcelona by pak Messimu peníze mohla doplácet později, třeba i za několik let. A po kariéře by pro něj vytvořila štědře honorovanou ambasadorskou či jinou pozici ve vedení klubu.

„Samozřejmě doufám, že se Barceloně podaří Messiho plat utáhnout, ale nebudeme dělat ústupky. Nemůžeme kvůli Messimu nebo, dejme tomu, Haalandovi, měnit pravidla hry,“ uvedl Tebas.



Barcelona ještě před dvěma lety vyplácela na výplatách hráčům 671 milionů eur ročně, loni už to bylo jen 347 milionů a v příští sezoně to podle rádia Catalunya bude jen kolem 160 milionů. To je výrazný propad.

V létě už se zbavila několika hráčů z širšího kádru, řeší se i možné odchody obránce Samuela Umtitiho či středopolaře Miralema Pjaniče. Klub je hodlá pustit zadarmo, jenže oba ještě mají na Camp Nou platné kontrakty...

A Philippe Coutinho s Ousmanem Dembélém, kteří by teoreticky mohli být na prodej a klub by na nich mohl vydělat, jsou zase aktuálně zranění.

Zatím Barcelona z odchodů získala asi 26 milionů eur, další miliony ušetří na výplatách, ale to je zatím pouze zlomek z toho, co doopravdy potřebuje.

Perné léto teprve začíná.