Messi přestal být hráčem Barcelony, ta ale věří v novou dohodu

„Chceme, aby Leo zůstal a i on chce v klubu setrvat. Všechno jde zatím dobře,“ prohlásil Laporta pro rozhlasovou stanici Onda Cero.

Messi je v Barceloně od 13 let a poté, co se v roce 2004 přesunul do A-týmu, odehrál 778 zápasů a vstřelil 672 branek. Suverénně je tak nejlepším střelcem v klubové historii. Jeho možné pokračování na Camp Nou nicméně komplikují nejen finanční možnosti klubu, ale také pravidla finančního fair play španělské ligy.

Zatímco předchozí smlouva z roku 2017 vynesla třiatřicetiletému záložníkovi 138 milionů eur za sezonu, nyní je vše závislé na kompromisu obou stran. „Stále se musíme také zabývat otázkou finančního fair play. Hledáme nejlepší řešení pro obě strany,“ řekl Laporta.

Devětapadesátiletý funkcionář byl opětovně zvolen do funkce prezidenta letos v březnu a hned slíbil, že udělá vše pro to, aby Messi v Barceloně zůstal.