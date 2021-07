Slzy štěstí pokopaného Messiho. Jak bůh konečně dotáhl Argentinu na vrchol

Kolikrát v jeho famózní fotbalové kariéře jste viděli, že by byl tak dojatý. Snad ještě nikdy. V pokleku na trávníku zavřel oči a tvář skryl do dlaní. Jestli mu ukáply slzy, to vám přizná sám: „Ano, byly to slzy radosti a štěstí.“ Lionela Messiho za pár vteřin zavalili stejně dojatí spoluhráči, protože dokonale věděli, co to pro něj znamená.