První černoch za milion v Síni slávy. Fotbalistu z Anglie coming out zničil

dnes 0:00

Kdyby v závěru devadesátých let nespáchal sebevraždu, oslavil by tento týden devětapadesáté narozeniny. Byl by to však šťastný život? Justin Fashanu se hned dvakrát výrazně zapsal do fotbalové historie. Ten druhý případ jej ale zničil: anglický útočník se jako první hráč otevřeně přiznal k homosexualitě.

„Dodneška jsem neporozuměla tomu, jak to Justin udělal. Je jedním z nejstatečnějších mužů, které jsem kdy poznala,“ líčila Fashanova neteř Amal, když jejího strýce ve středu uváděli do Síně slávy anglického fotbalu. Tento článek je součástí exkluzivního obsahu iDNES Premium. CHCI PREMIUM ZA 1 KČ První měsíc za 1 Kč, následně za 39 Kč měsíčně.

Členství je možné kdykoliv zrušit a je bez závazků. Již máte premium? Přihlaste se iDNES Premium Staňte se členem a získejte navíc: Digitální předplatné

Prémiové vstupenky

Filmy zdarma

Exkluzivní články a mnoho další zábavy