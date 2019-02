Kuba zachraňuje krakovskou Wislu. Nechce plat, daruje miliony

led 15 2019

Že ve třiatřiceti pomalu přestane stačit tempu náročné bundesligy, to se dalo čekat. Že se proto bude chtít vrátit domů, do Wisly Krakov, odkud vylétl do světa, to byla v tu chvíli také téměř jistá věc. Ale že bude chtít Jakub Blaszczykowski, polský fotbalový reprezentant, hrát zadarmo? A že navrch ještě oblíbenému klubu pošle na účet ze svého v přepočtu skoro osm milionů korun? Tahle gesta udivují.