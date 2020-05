Italské kluby nedostaly poslední splátku za vysílací práva

Italský fotbalový klub AS Řím snížil podle Gazzetty dello Sport požadovanou částku za trvalý přestup Patrika Schicka do...

STALO SE 9. KVĚTNA: Ghanský temný den. Fanoušci se hnali do smrtící pasti

Ten pokřik zní z tribun čtyřicetitisícového stadionu v ghanské Akkře dodnes. Never again! Never again! Tedy česky: Už...