AS Řím má jistou Evropskou ligu, Slovácko možná půjde do předkola

Fotbalisté AS Řím si v italské Serii A zajistili díky dnešnímu vítězství 3:0 nad FC Turín postup do Evropské ligy a mohou tak pomoci Slovácku k posunu z předkola Konferenční ligy do kvalifikace druhé nejkvalitnější pohárové soutěže. UEFA zatím případný přesun vítěze českého poháru do předkola Evropské ligy nepotvrdila.