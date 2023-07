Případ Kane. Bayern posílá nabídky, zatím marně. Do hry vstupuje i Paříž

O Kaneovi se v souvislosti s odchodem mluví už několik týdnů. Příští léto mu vyprší kontrakt, který zatím neprodloužil. Opuštění Tottenhamu se nabízí, klub nicméně nemá v plánu svého nejlepšího hráče a kapitána pustit. Pokud ano, tak za obří peníze.

V uplynulých dnech se ozval Bayern Mnichov, do Londýna měl podle Sky Sports poslat už dvě nabídky. Ta poslední zněla 68 milionů liber, což jsou v přepočtu takřka dvě miliardy korun, plus bonusy. Ale Tottenhamu to nestačí.

Jeho nový trenér Ange Postecoglou se na tiskové konferenci ke spekulacím vyjadřovat nechtěl. „V tuto chvíli je Kane součástí týmu a těší se, až začneme na tréninku společně pracovat,“ řekl.

Ale žádné záruky, že kapitán anglické reprezentace zůstane, však nemá. „Žádné ujištění jsem ani nečekal, v podobných situacích si nikdy stoprocentně jistí být nemůžete.“

Samotný Kane, který je v Tottenhamu už od roku 2009, by se odchodu nebránil.

Přestupem do Bayernu by totiž měl mnohem větší šanci získat trofeje, které mu zatím v kariéře schází. Mnichovský celek by zase konečně získal náhradu za polského kanonýra Roberta Lewandowského, který od loňska střílí góly za Barcelonu.

Angličtí fotbalisté v čele s kapitánem Harry Kanem na předzápasovém tréninku v Neapoli před startem kvalifikace o Euro proti Itálii.

Tottenham chce na případném Kaneově odchodu logicky vydělat co nejvíc, čímž zájemce odrazuje. Riskuje však, že o útočníka příští rok stejně přijde, navíc bez jakékoliv finanční náhrady.

Bayern není jediným zájemcem. Web PSG Community informuje o zájmu pařížského celku, Kanea si měl vyhlédnout nový trenér Luis Enrique. Že by se tím Paris St. Germain pomalu připravoval na odchod Kyliana Mbappého do Realu Madrid?

Právě španělský celek se o Kanea na začátku června také zajímal. Ale nepochodil, tak zkouší čtyřiadvacetiletého Mbappého, jenž je o pět let mladší než Kane.

Podle deníku Marca vinu nese i šéf Tottenhamu. S Danielem Levym jsou jednání obtížná, jelikož své hráče nerad prodává.

Své o tom ví i Manchester United, který po Kaneovi letos toužil, ale odradila ho cena, údajně v přepočtu až tři miliardy korun.

Fanoušky Tottenhamu může částečně uklidňovat fakt, že by Kanea hnala touha stát se historicky nejlepším střelcem Premier League. Nahrávalo by to jeho setrvání.

Na Alana Shearera, který dal 260 gólů, mu jich chybí osmačtyřicet, což by mohl stihhnout za dvě sezony. Loni byl se třiceti brankami druhým nejlepším střelcem ligy.

Odchodem do zahraničí by však o šanci na rekord zřejmě přišel.