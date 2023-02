Trenér Potter čelí kvůli špatným výsledkům Chelsea výhružkám smrtí

Chelsea je aktuálně v tabulce Premier League na desátém místě. Z posledních 14 zápasů vyhrála jen dva a na domácím hřišti dala v letošním roce jediný gól.

„Ačkoliv se mi dostává i podpory, dostal jsem i ne zrovna pěkně emaily, ve kterých mi přejí smrt a přejí mi, aby umřely i moje děti, takže to není dvakrát příjemné,“ uvedl bývalý kouč Brightonu.

Na lavičce Chelsea Potter v září vystřídal propuštěného Thomase Tuchela. Londýnský klub ale z 25 zápasů vyhrál jen devět.

„Chápu, že fanoušci jdou domů a jsou naštvaní, protože jejich tým nevyhrál, ale ujišťuji vás, že můj život za poslední tři čtyři měsíce byl celkem průměrný, jsem jen vděčný za tuhle zkušenost,“ řekl ke svému angažmá v elitním klubu.

Zdůraznil, že chce s týmem uspět a je odhodlaný se s útoky na svou osobu poprat. „Můžete na to odpovědět dvěma způsoby. Můžu říct, že je mi to jedno, ale všichni víte, že by to byla lež. Každému záleží na tom, co si o něm lidi myslí, protože tak jsme nastavení,“ konstatoval.

Výhrůžky namířené na jeho rodinu ale podle jeho vyjádření překročily únosnou hranici. „Není to příjemné a není to příjemné ani pro rodinu. Přijímám kritiku, přijímám vypískání, pokud prohrajeme. Ale je tu jistá hranice,“ dodal.