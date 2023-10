Křivonohý bůh by slavil 90. Proč Brazilci zbožňují Garrinchu víc než Pelého?

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Nechtělo se mu. Ani trochu. Radši by hrál jen pro zábavu na plácku, než se předvádět před narvanými tribunami. Ale kamarádi do něj hučeli: „Mané, ty musíš hrát s nejlepšími. Garrincho, neblázni, přece se nebudeš zahazovat s námi, když máš talent od boha!“ Manuel Francisco dos Santos se nakonec nechal přemluvit. A kdyby kromě nevšedního nadání nedostal do vínku i prostoduchost, třeba by v sobotu slavil devadesáté narozeniny coby nejlepší fotbalista všech dob.