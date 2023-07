Já a vietnamská repre? Prý je to i státní zájem, zjistil gólman Nguyen

„Jsem teď nejhodnotnější hráč vietnamské ligy. Nejsou zvyklí dělat přestupy za peníze. Berou hlavně volné hráče. O mém přestupu se píše přes týden. Fotbal je tady sledovaný více než v Česku a je to vidět i na stadionech,“ říká Nguyen, jehož kořeny sahají po otci do Vietnamu. A díky nimž má otevřené dveře do tamní reprezentace, se kterou by si mohl zahrát už lednové mistrovství Asie v Kataru. Za tři dny po příletu stihl debut ve vietnamské lize.

Vietnamci jsou ohromní fotbaloví nadšenci a znají své krajánky všude po světě, váží si jich. Chodí na předzápasové tréninky. Měli jsme problém se dostat na stadion. Filip Nguyen