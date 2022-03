Ligová stovka? Pro Nguyena splněný sen. Naskočil jsem pozdě, připomíná

O další nulu se pokusí v sobotním domácím zápase proti Baníku Ostrava (od 15 hodin), který bude zároveň přímým soubojem o čtvrté místo.

Pro vás to bude 99. utkání v nejvyšší soutěži. Víte, že se blížíte ke stovce startů?

Zaregistroval jsem to. A je to neuvěřitelné. Pamatuji si, že když jsem chytal první zápas, tak to pro mě byl splněný sen. Nikdy by mě nenapadlo, že dosáhnu stovky. Do ligy jsem naskočil docela pozdě.

Za chvilku bude nominace na světovou baráž. Budete tam hledat svoje jméno?

Kvůli tomu reprezentaci nesleduji. Zajímáme mě, jestli se dostane na mistrovství světa. Že se v nominaci občas objevím, je úspěch. Pro mě je zásadní, abych pomohl týmu. A když díky tomu dostanu pozvánku, je to plus.

Už tušíte, jestli budete ve Slovácku po sezoně pokračovat?

Z klubu se o tom se mnou nikdo nebavil a ani se mě nikdo neptal. Času je ještě dost.

Třetí Sparta klopýtá, ztrácíte na ni už jen pět bodů. Zkusíte ji sesadit?

Ve Slovácku nikdo neříká, že chceme být první, druhý, třetí. Soustředíme se na konkrétní zápas, máme 46 bodů, takže se nám to docela vyplácí.

Po menší krizi jste opět najeli na vítěznou vlnu. Hned je nálada lepší?

Špatná nebyla ani předtím. Doufali jsme, že to brzy protrhneme. Dvě výhry po sobě nám dodají sebevědomí před zápasem o čtvrté místo.

Očekává se plný stadion. Těšíte se?

Baník má na výjezdech skvělé fanoušky. Je to pro ně klíčový zápas. Vypadli z poháru, do Evropy můžou jen z ligy. Také naši fanoušci jsou výborní. Všechno se potkalo. Bude tomu odpovídat atmosféra.

Když chytáte před ostravským kotlem, nemáte trochu obavy, co se za vámi semele?

Jsem rád, když je plno. Světlice mi nevadí, i když kolikrát se kvůli nim špatně dýchá. Co mi vadí, jsou dělobuchy. Při derby ve Zlíně jsem měl na stadionu syna, a když to za vámi práskne, o to více se leknete. Přemýšlíte, jak zareaguje. Hůře se koncentruje na hru.

Kdo bude favoritem?

Hrajeme doma a doma jsme silní. Pocítila to Sparta, Plzeň i Slavia. Za celou sezonu jsme doma prohráli jen se Slavií i Plzní, ale ani v jednom utkání jsme nebyli horší. Jsme si vědomi naší domácí síly a Baník určitě nic nepodcení.

Tomáš Poznar ze Zlína pálí směrem na bránu Filipa Nguyena ze Slovácka.

V lize ho Slovácko porazilo třikrát po sobě.

Tyhle bilance si přečtete, ale nejsou směrodatné. Záleží, v jakém rozpoložení kdo je. Baník je v pohodě, na jaře se mu daří, dává spoustu branek.

Hlavně dvojice dlouhánů Almási a Klíma. Je těžké je bránit?

Almási má dvanáct branek stejně jako Venca Jurečka. Ale není to jenom o něm, ale celkově o pojetí jejich hry. My na jaře moc branek nedostáváme a soupeře ani moc nepouštíme do šancí, budeme v tom chtít pokračovat.

Jak moc vám komplikují hru špatné jarní terény? Nemohla to být jedna z příčin vašeho zranění?

Ještě pořád mrzne, takže nemůžeme každý den trénovat na přírodní trávě a přechody nejsou příjemné. Ale nemůžu tvrdit, že jsem se proto zranil. Mohl jsem udělat více, lépe se rozcvičit. Vinu kladu sám sobě. Naštěstí to nic vážného nebylo. Ve svalu nic nebylo, jen jsem cítil diskomfort, takže jsem dvakrát nemohl chytat.