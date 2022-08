Sám sobě jsem největším kritikem, říká stálice Slovácka Nguyen

„Trenér nás neustále upozorňuje, že nic není vyhrané. Pamatuji si, že Liberec vyhrál venku kontumačně 3:0 a doma dokázal vypadnout. Nečeká nás lehký zápas, musíme k němu přistoupit jako k prvnímu a nic nepodcenit. Ale měli bychom to zvládnout. Jinak bychom byli za blbce,“ líčí Nguyen.

Jak zpětně hodnotíte výsledek prvního utkání 3:0? Před ním byste ho asi brali, ale mohli jste vyhrát i vyšším rozdílem, že?

Mohli, Milan (Petržela) trefil břevno, měli jsme i další šance, ale také jsme dali šťastný třetí gól. Je to výborný výsledek, ale pořád jen poločas. Věřím, že tři branky z domácího zápasu nám budou stačit.

Bude klíčové ve Švédsku přečkat úvodní tlak soupeře?

Zažili jsme to stejné po zápase na Fenerbahce. Také jsme šli do domácí odvety s mankem 0:3 a byli jsme odhodlaní dát co nejdříve branku. Když zvládneme první poločas, mělo by to být dobré. Musíme hrát svůj fotbal.

Jak vyznívá srovnání Fenerbahce a AIK?

Fenerbahce je asi o level výše. Měli větší individuality, obrovskou kvalitu. Ale také AIK má velká jména, zkušené hráče.

Odveta se odehraje ve Friends Areně, která je i podle kritérií UEFA stadionem nejvyšší kategorie. Hrál jste někdy na pěknějším?

Těším se. Koukali jsme, jak vypadá. Chytal jsem v Genku, na Rapidu, to jsou také krásné stadiony. Nejedeme ovšem do Stockholmu nasávat atmosféru, ale vyhrát. Pak budeme mít na stadion hezké vzpomínky.

AIK hned den po porážce u vás odvolalo trenéra. Může to hrát nějakou roli?

Zaregistrovali jsme to. Nový trenér znamená nový impulz, hráči se budou chtít předvést. Ale zase může chvíli trvat, než si zažijí jeho požadavky, než si to sedne. My se musíme soustředit sami na sebe. Trenér soupeře bedlivě sledoval a nové poznatky nám předá.

Fanoušci AIK jsou pověstní svojí horkokrevností. Těšíte se na peklo za jejich kotlem?

Mohli jsme je vidět tady. Dorazilo jich pár stovek, celý zápas fandili a udělali výbornou atmosféru. Ve Stockholmu přijde více lidí, bude lepší akustika.

Na Fenerbahce jste si bouřlivé prostředí nacvičili, že?

Nevím, jestli se to dá srovnávat. Turci jsou fanatici. Prakticky nic jsme tam neslyšeli. Nejdůležitější pokyny jsme si museli předávat na pár metrů. Chceme hrát Evropu a všude to bude stejné. Rádi si zvykneme.

Čtvrtý týden hrajete systémem čtvrtek–neděle. Jak to zvládáte?

Užíváme si to. Je to přesně to, co jsme si přáli a co si budeme přát po zbytek podzimu.

Jako jediný z mužstva jste odehrál všech sedm soutěžních zápasů a navíc nechyběl ani minutu. Nechtěl byste si také oddechnout na jedno utkání, nebo v případě brankáře je to jedno?

Jsem rád, že jsem se dostal do zápasového rytmu, že mám trenérovu důvěru a že mě pořád staví. Každý brankář chce odchytat všechno. Je to pro mě ideální.

Musel jste hektickému tempu přizpůsobit přípravu?

Na klasické tréninky není čas. V pondělí máme regenerační po nedělní lize, v úterý je volno a ve středu předzápasový trénink. A pak to jede stejně po pohárech. Odtrénovali jsme letní přípravu a s tím si teď musíme vystačit.

Jak se vám daří odpočívat s malým synkem?

S ním je to psychická relaxace. Když se mi něco nepovede, odreaguju se. A když se daří, tělo regeneruje lépe. Nikdo z týmu si vyloženě nestěžuje na únavu. Nevím, že by někdo šel za trenérem, že si chce odpočinout.

Na to, že hrajete dvě soutěže, je osm bodů ze čtyř ligových kol a tří zápasů venku slušný start, ne?

Když se na to podíváme touhle optikou, je to pravda. Ale když si rozebereme jednotlivé zápasy, tak třeba v prvním kole v Brně jsme měli vyhrát. Bodů mohlo být více, ale vzhledem k tomu, že tříštíme síly v Evropě, je to slušné. Prioritou je teď evropský pohár.

Estonský záložník Vlasij Sinjavskli ze Slovácka se se spoluhráčem Kalabiškou a Kohútem raduje z gólu v play off Konferenční ligy proti AIK Stokcholm.

Neustále se před vámi mění složení obrany. Je to pro vás o to těžší?

Ne. Jsem tady přes rok, známe se z tréninků, jsme na sebe zvyklí. Principy trenéra jsou stejné, ať hraje kdokoliv.

Trenér Svědík několikrát po zápase zmínil, že od vás čeká více. Souhlasíte s jeho výtkami?

Nikdo nemá rád, když je kritizovaný. Ale zase má vysoké nároky a věří, že mám kvalitu, abych chytil něco navíc. Je to lepší, než kdyby jen mávl rukou. Je tvrdý, náročný, umí podat kritiku, ale dá vám důvěru. I proto za ním hráči jdou. Ani na chvíli jsem necítil, že by mi nevěřil.

Vyčítáte si nějaký gól z poslední doby?

Sám sobě jsem největším kritikem. Nejvíce mě štval gól doma od Fenerbahce, to by se nemělo stávat. Koukám na inkasované branky a vždycky najdu, co by se dalo udělat lépe.

V posledních dvou duelech jste ale kapituloval jen z penalty v Olomouci, kde jste nakonec vyhráli.

I gól z penalty se dá chytit. Ale je vidět, že se dostáváme do tempa. Věřím, že nejen moje, ale výkony celého týmu půjdou nahoru.