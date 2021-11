Brankář Nguyen ve Slovácku kvete. Doufá, že klub uplatní opci

„Jsem tady spokojený. Chytám, daří se nám. Ve špici jsou tři top kluby a my,“ libuje si gólmanská opora čtvrtého týmu soutěže, který se v nedělním šlágru střetne doma se Spartou.

Překvapuje vás, jak vysoko se Slováckem hrajete?

Když jsem v létě přišel a viděl tu kvalitu, tréninkové nasazení, jak hráči o sobě vědí, tak jsem věřil, že na 99 procent skončíme v nejlepší šestce. Ale že budeme druzí, třetí, nebo čtvrtí, to bych kecal. Je to nad očekávání.

Jako jediní konkurujete triu Slavia, Sparta, Plzeň. Má Slovácko na to, aby se s nimi udrželo v kontaktu až do konce sezony?

V Plzni a na Slavii jsme prohráli, teď hrajeme proti Spartě konečně doma. Bude to zrcadlo, které ukáže, jestli se mezi tyhle týmy můžeme vklínit. Se Slavií jsme prohráli smolně, v Plzni jsme dohrávali v desíti, což je naše blbost. Ale je důležité, že až na pár výjimek zvládáme ostatní zápasy.

Zvykl jste si na rázovitý slovácký region?

Bydlíme v Uherském Brodu, mám tady celou rodinu, což je pro mě nejdůležitější, takže mi nic nechybí. Zvyknout si nebyl žádný problém.

Už skoro rok jste přitom tátou.

V lednu bude malému rok. V těžkých chvílích na jaře v Liberci mi obrovsky pomáhal. Přišel jsem domů a prcek se na mě smál. Každý den vidím, jak roste a umí něco nového. Dělá nám radost.

Sezona se blíží k půlce základní části. Už jste uvažoval, kde strávíte tu další?

Fotbalistův život je kočovný. Situace se mění každý půlrok, ale ještě jsem nad tím nepřemýšlel. Chtěl bych, aby Slovácko na mě uplatnilo opci.

Vychytal jste pět nul, ale na druhou stranu jste v pěti utkáních inkasoval dva nebo více gólů.

A to v zápasech s čistým kontem na mě nešla pomalu žádná střela. Dost gólů jsme dostali, když jsme vedli větším rozdílem. Utkání jsme měli pod kontrolou a pak jsme polevili, což nám trenér správně vyčítal.

Slovácká obrana toho na vás moc nepustí. Je těžší se soustředit?

Trenér mě upozorňoval, že takové situace můžou nastat, že nebudu mít moc zákroků. Kluci mě ale často využívají při rozehrávce, takže jen nestojím a nečekám, až přiletí nějaký balon. Udržet koncentraci celý zápas a pomoct v potřebný okamžik, to dělá gólmana velkého. Tak to měl třeba Petr Čech v Chelsea.

Jak dlouho se užíráte inkasovanými góly?

Každý gól si rozebírám, co jsem mohl udělat lépe, i když to není vyloženě moje chyba. Když za ně můžu, tak mě to štve hodně dlouho.

Ve statistice zkompletovaných přihrávek (512) brankářů jste třetí. Bere vás trenér Svědík jako dalšího obránce?

To bych neřekl. Trenér moc nechce, aby dávali balony dozadu. Jsem spíše servis pro kluky v těžkých situacích. Když nevědí, snažím se jim nabídnout.

Jako záskok vás na podzim dvakrát využili reprezentační trenéři. Byl jste po minulé zkušenosti připravený na dodatečný povolávací rozkaz?

Minulý měsíc to bylo náročnější. Odjeli jsme s přítelkyní a malým na výlet do Liberce. Neměl jsem ani svoje věci, musel jsem na poslední chvíli shánět kopačky, rukavice. I teď jsme si naplánovali výlet po pátečním poháru, ale už ve středu mi volal trenér, že mám čekat nominaci, takže jsem se mohl v klidu sbalit.

Na první reprezentační start ale pořád čekáte. Nemrzí vás to trošku?

Chtěl bych si zachytat, ale neberu to špatně. Až přesvědčím, že si to zasloužím, šanci dostanu. Musím být trpělivý.

Blesklo vám hlavou, že byste za rok mohl letět na mistrovství světa v Kataru?

Napadlo mě to, ani letošní Euro nebylo daleko. A nikdo neví, co se může za rok stát. Je na mně, abych přesvědčil, že do národního týmu patřím, i když konkurence je obrovská. Vaclík, Pavlenka, Mandous, Staněk.

Na vašem postu největší, že?

To jsem ještě na pár gólmanů zapomněl. Třeba Koubka. Brankáři reprezentaci rozhodně netrápí.

Daleko na šampionát má i Vietnam, odkud pochází váš otec. Sledujete jeho počínání v asijské kvalifikaci?

Viděl jsem jeho zápasy, některé i živě. Táta mi posílá články z vietnamských médií, nastíní, co se píše. I když ještě nezískali ani bod a postup je utopie, vyloženě nepropadli. Hrají hodně defenzivním stylem, nepodařilo se jim dát góly. Ale pro Vietnam je už úspěch, že se dostali do závěrečné fáze kvalifikace. Fanoušci jsou vděční. S něčím takovým nepočítali.