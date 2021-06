Nguyen prožil krušné jaro, jeho odchod z Liberce provází trpkost

V minulosti kolem něj kroužila Slavia, mluvilo se i o zahraničním angažmá. Osmadvacetiletý gólman však tento týden zamířil na hostování do Slovácka a jeho odchod provázela jistá pachuť.

„Doufal jsem v loučení za jiných okolností, což se bohužel nepovedlo,“ uvedl v oficiálním sdělení pro klub.

Na svých facebookových stránkách už však tolik diplomatický nebyl. „I když se zdálo, že v Liberci bylo vše sluncem zalité, tak tomu ne vždy tak bylo. Můžete si myslet, že je to jen kvůli tomu, že jsem nechytal... Pravdou je, že je to pouze jeden důvod z mnoha,“ napsal fanouškům. „Poslední rok jsem se v Liberci lidsky spíše trápil, než abych si fotbal užíval. Proto doufám, že fanoušci mé rozhodnutí pochopí.“

Do Liberce přišel v únoru 2018 jako neznámý brankář z druholigové Vlašimi. Na konci jara si tehdy odbyl svou premiéru v nejvyšší soutěži a v úvodu další sezony už se nečekaně vyšvihl na pozici liberecké jedničky. Oplýval jistotou, zápasů s vychytanou nulou utěšeně přibývalo.

V létě 2019 už byl skoro na odchodu do Slavie, ale nakonec z toho sešlo a brankář s vietnamskými kořeny podepsal v Liberci novou smlouvu. Loni v létě pomohl Slovanu vybojovat postup do základní skupiny Evropské ligy, kde patřil k oporám. Dostal se i do národního týmu.

Jenže v zimě se všechno zvrtlo. Zatímco v soukromí si užíval narození syna, na hřišti už to bylo horší. V únoru si v domácím utkání se Zlínem přivodil lehčí zranění a od té doby už se mezi tyče v lize nedostal. V minulých sezonách byl přitom zvyklý odchytat téměř všechny zápasy.

Místo v liberecké brance zaujal trpělivě čekající Milan Knobloch. Ten se uvedl dvěma chycenými penaltami a jaro dokončil coby gólman číslo jedna.

Přestupy ve fotbalové lize v létě 2021

Nguyen dostal šanci ve čtvrtfinále poháru v Plzni, kde však po jeho hrubce v závěru vstřelil soupeř jediný gól utkání...

Lehce paradoxní bylo, když liberecký kouč Pavel Hoftych doporučil Nguyena do reprezentace ve chvíli, kdy za Slovan nechytal. „Opravdu bych v tom nehledal nic mimo to, že máme dva kvalitní gólmany,“ odrážel Hoftych spekulace, že za odsunutím bývalé jedničky na druhou kolej nejsou jen čistě výkonnostní důvody. Vztahy brankáře s trenérem však nebyly ideální a Nguyen teď zkusí štěstí ve Slovácku, které na rozdíl od Liberce letos postoupilo do pohárů. „Když přišla tahle příležitost, tak nebylo co řešit. Těším se na novou etapu a výzvu v novém klubu,“ vzkázal.

„Filip už během jara naznačoval, že by chtěl chytat pravidelně. Loučili jsme se po konci ročníku s tím, že jsem věděl o řešení nabídek. Počítal jsem s tím, že u nás bude pokračovat dál, pokud ho nezaujme jiné angažmá,“ uvedl kouč Hoftych. „Věřím, že Slovácku může pomoct dojít co nejdál. Popřál bych mu, aby se dostal tak daleko, jako jsme se dostali minulou sezonu my.“

Filip Nguyen odchytal v lize 77 zápasů, všechny v dresu Liberce. Ve 27 případech udržel čisté konto a zaznamenal více než sedmdesátiprocentní úspěšnost.