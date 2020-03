Pavelka překonal vážné zranění, ale hrát nemůže. Zpět na samotku, říká

Nepříjemnost střídá naděje, která se však zase zvrtne.

„Pět měsíců jsem trénoval sám, týden s týmem a teď jsem se zase vrátil na samotku,“ říká osmadvacetiletý středopolař v rozhovoru pro web fotbalové asociace.

Když je zdravý, pro reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého je hráčem do základní sestavy.

Ale kvůli zdravotním problémům vypadl ze hry už loni v srpnu a přišel o zářijové kvalifikační duely v Kosovu a v Černé Hoře.

Když už se v říjnu chystal na návrat do národního mužstva a prestižní zápas proti Anglii, v ligovém utkání utrpěl zlomeninu čéšky.

Musel na operaci a dlouho marodil.

Pavelka o krajanech v turecké lize O spoluhráči Břečkovi. „Přišel v zimě a chytil se super. Do zápasů naskočil doslova po pár dnech v Turecku. Myslím, že předvedl dobré výkony, a dal dokonce gól. V poslední době nebyl v sestavě kvůli lehčímu zranění, ale místo si určitě vybojuje.“ O Filipu Novákovi, který s Trabzonsporem bojuje o titul. „Moc mu fandím. Tým na titul mají a bylo by příjemné, kdyby ho někomu z té velké trojky vyfoukli. Filipovi to moc přeju a myslím, že šanci mají velkou. Navíc on osobně hraje ve skvělé formě.“ O Milanu Škodovi z Rizesporu. „Moc bych mu přál, aby pokořil stovku ligových gólů. Už mu chybí jen dvě trefy. Bohužel i na ně padla týmová krize, ale Milan je i tak hodně výrazný. Určitě jim v závěru ligy pomůže. Je to sice náš konkurent v boji o záchranu, ale já bych chtěl, abychom se zachránili my i oni.“

Až to vypadalo, že by se nestihl dostat do optimální pohody pro červnové mistrovství Evropy. Ta starost je pryč, šampionát byl kvůli šíření koronaviru o rok odložen na červen 2021.

„Hodně lidí mi to připomíná, ale já to tak neberu. Rok je strašně dlouhá doba a nikdy nevíte, co se stane. Odložení mistrovství bylo logické a je dobře, že k němu došlo. Ale jak to bude vypadat za rok? Do formy se může dostat hodně hráčů a já navíc nebýval úplně stabilní člen kádru. Takže ne, takhle nepřemýšlím.“

Nedávno začal v Kasimpase trénovat i s týmem, což je znamení, že je zcela fit. Ale než ho trenér poprvé stihl nominovat k zápasu, i tureckou ligu přerušili, jako jednu z posledních.

„Asi bych v nominaci na zápasy už byl. I když nevím, jak často by mě trenér využíval. Ale to je teď jedno, celý svět má úplně jiné starosti. Snad tohle období všichni brzy překonáme,“ doufá Pavelka.

Hráči nehrají, nemohou společně trénovat, každý se připravuje individuálně.

On osobně těžké časy prožil loni v říjnu a v listopadu.

„Nejhorší bylo, že jsem se brzy po té první operaci musel chystat na druhý zákrok. A taky bylo nepříjemné sledovat tým, kterému se nedařilo,“ vzpomíná.

„Ten druhý zákrok jsem původně chtěl odložit na léto. Doktoři na mě psychologicky působili, že to bez druhé operace možná půjde, ale pak bylo skoro jasné, že mi dráty z nohy budou muset vyndat hned. Koleno reagovalo, jak nemělo, takže musely ven. Ale jinak šlo všechno podle plánu. Zlomenina čéšky srostla rychle.“

Pokud by svět nezasáhla pandemie koronaviru, Pavelka by se dnes s národním mužstvem vydal na zpáteční cestu z turné ve Spojených státech. Měl by za sebou přípravná utkání proti Mexiku a Hondurasu.

Všechno zrušeno. Ligová soutěž přerušena.

„Všichni ta opatření chápeme. Jsou mnohem důležitější věci než sport. Já se snažím, abych byl připravený, až se fotbal zase rozeběhne. Hlavně sleduju boj s tou mrchou a doufám, že to co nejdřív skončí.“

Liga v Turecku se hrála do poloviny března, ta v Česku i většina evropských soutěží se zastavily o týden dřív.

„Ale opatření jsou tady podobná jako v Česku. Čísla sice letí nahoru, protože Turecko je velké, ale zdá se, že opatření zavedli dobře. Snad se to v dalších dnech a týdnech ukáže,“ říká Pavelka.

Jeho klub je ambiciózní, ale neprožívá dobrou sezonu. Až tři vítězství z posledních čtyřech zápasů před přerušením sezony ho dostaly ze sestupových příček, na které má však jen jednobodový náskok.

„Jsem přece jen víc optimistický než před pár týdny. V posledních zápasech se nám výsledkově docela dařilo. A tahle vynucená pauza je stejná pro všechny. Změnil se nám trenér, přišlo hodně nových hráčů a chvíli trvalo, než jsme se dali dohromady. Snad to nakonec urveme. Říká se, že se liga dohraje, i kdyby se měla natlačit do dvou nebo tří týdnů.“