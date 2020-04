Turci koronavirus nebrali vážně, teď jsou uzavřená města, líčí Škoda

Turecko bylo jednou z několika zemí, v kterých s přerušením sportovních událostí otáleli. Zatímco jinde už se fotbal nehrál, turecká liga běžela dál, byť bez diváků.

Trenéři i hráči tlačili na vedení, aby soutěž zastavilo, nigerijský záložník John Obi Mikel předčasně ukončil smlouvu v Trabzonsporu, jelikož se bál nákazy.



Před necelými třemi týdny Turci klání na trávníku stopli.

„Byl jsem moc rád, protože jsme byli jednou z posledních zemí, kde ligu ukončovali. Sledoval jsem situaci jak u nás, tak v Evropě a věděl jsem, že se to rozjede i tady. Hlavně jsme poslední dva zápasy hráli bez diváků, to byla první velice špatná zkušenost,“ prohlásil Škoda v rozhovoru pro ČTK.



„Nejvíc mi vadilo, že jsme cestovali. Byli jsme v Ankaře, v Izmiru, létali jsme normálními linkami, byli jsme na letištích. Riziko nakažení bylo při tomhle cestování asi největší,“ líčil.



Přístup Turků se nicméně brzy změnil. Byť trochu trvalo, než si uvědomili, jakému nepříteli čelí. Nyní je v zemi přes 27 tisíc nakažených a 574 lidí nemoci podlehlo. „Ze začátku to nebrali vůbec vážně, neřešili to,“ podotkl Škoda.

„Ale pak každým dnem přibývaly další a další restrikce. Teď už je to v takové fázi, že vycházení nedoporučují. Naopak když někoho vidí, že se jen tak prochází, tak mu řeknou, ať jde domů. Takže je to spíš jenom o nákupu. Nově jsou uzavřená města, nesmí se mezi nimi cestovat.“

Bývalý slávistický kapitán se, stejně jako většina fotbalového světa, musel uchýlit k individuálním tréninkům doma. A je evidentní, že z přechodného stavu nadšený není.

„Trénovat individuálně v bytě nebo jinde je o ničem,“ prohlásil. „Naposledy jsme se viděli 19. března. Od té doby nám každý týden posílají nový individuální plán, nějaké tréninky máme pomocí videokonference. Pořád něco děláme.“



V pátek vedení Turecké fotbalové federace uvedlo, že se liga obnoví nejdříve počátkem června.

„Snad to vyjde. Když ne, tak to třeba zkusí posunout o týden o dva, ale dál už to není moc kam posouvat. Pak nevím, jak by se situace řešila,“ uvedl čtyřiatřicetiletý střelec, jemuž chybí pouhé dvě trefy ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů.

V Bohemians 1905 a Slavii vstřelil dohromady 94 ligových gólů, po lednovém přestupu z Edenu do Rizesporu přidal další čtyři trefy v devíti zápasech.



„Po přerušení jsem nepřemýšlel nad tím, jestli je to dobře, nebo špatně. Nemyslel jsem na to a nezabýval jsem se tím. Až začneme, buď dám ty góly brzo, anebo si na ně počkám. Uvidíme. V tuhle chvíli se tím nezabývám a neřeším to. Ale až se mi to povede, budu samozřejmě šťastný,“ řekl Škoda.

Zdůraznil však, že hlavní jsou pro něj výsledky týmu. Rizespor je ve špatné situaci, nevyhrál osmkrát v řadě a klesl na první sestupovou příčku.

„Měli jsme opravdu špatnou sérii. Z tohoto pohledu pro nás nucená pauza byla vysvobozením, protože to nevypadalo, že se z toho jen tak dostaneme. Myslím si, že tohle nám může jedině pomoci, až se pak začne. Věřím, že to bude lepší a že se hlavně zachráníme.“

V náročném období se Škoda může spolehnout na podporu rodiny, která s ním v Turecku je.

„Máme dva kluky a dají nám dost zabrat. Na nějaké koníčky za prvé není čas, zadruhé není možnost, jak je tady zrealizovat. Spíš jsme většinou doma a když je dobré počasí, snažíme se jít někam ven, kde nejsou lidi a kde nás nikdo neuvidí. To je asi tak všechno, co se dá dělat,“ uvedl.



„Je pro mě důležité, že tu rodinu mám. V tomhle je to skvělé, ale situace kolem fotbalu mi samozřejmě strašně vadí. Ta nejistota, kdy začneme, jak to bude, jak se to všechno vyvrbí. Čekání na to je fakt nudné,“ prohlásil Škoda.