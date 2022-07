Pudil bude hrát devátou anglickou ligu. Za druhý nejstarší klub světa

Šestatřicetiletý obránce nebo záložník ukončil kariéru po sezoně 2020/21 v druholigovém Žižkově.

Předtím nastupoval za Blšany, Liberec, Slavii, Genk, Cesenu a v roce 2012 zamířil do anglického Watfordu. Mezi lety 2015 až 2019 hrál Pudil za Sheffield Wednesday, a právě ve „městě oceli“ si vyzkouší další angažmá.

Pětatřicetinásobný reprezentant si tak zahraje na nejstarším stadionu světa na Sandygate Road.

Welcome, ⁦@Pupik33⁩! #HallamFC