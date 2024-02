V hlavní roli Williamsovi. Bilbao porazilo Atlético i v odvetě a míří do finále

Bilbao úvodní semifinále na hřišti Atlética před třemi týdny vyhrálo 1:0 a doma dvěma góly už do přestávky prakticky dvojzápas rozhodlo. Ve 13. minutě Iňaki Williams povedeným volejem po centru svého mladšího bratra Nica poslal baskický tým do vedení a ve 42. si oba sourozenci role vyměnili a Nico Williams doklepl míč do sítě po Iňakiho prudké zpětné přihrávce od brankové čáry. Po přestávce pak postup Bilbaa potvrdil v 61. minutě dorážkou Gorka Guruzeta.

Athletic se je 23 triumfy druhým nejúspěšnějším týmem Španělského poháru po Barceloně, ale na trofej čeká už od roku 1984. Od té doby postoupil do finále šestkrát, naposledy v roce 2021, ale vždy odešel poražen. Mallorca v roce 2003 slavila v Copě del Rey své jediné vítězství.

Zápas v Bilbau provázely divácké nepokoje. Atlético uvedlo, že jeho fanoušci byli napadeni skupinou domácích příznivců v baru poblíž stadionu San Mamés a jeden z fanoušků skončil v nemocnici s vážnými zraněními. Úřady hospitalizaci nepotvrdily.