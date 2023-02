Obří dluhy ženou Barcelonu k dřív nevídanému. K reklamě na rukávech i trenýrkách

Barcelona si dlouho zakládala na tom, že jako jediný ze špičkových světových klubů místo na dresu neprodává.

Do prosince 2010 sice její fotbalisté dělali reklamu Dětskému fondu OSN UNICEF, ale peníze klub neinkasoval, naopak přispíval částkou 1,5 milionu eur ročně.

Od ledna 2011 Barcelona propagovala na dresu katarskou nadaci, za což dostala 30 milionů eur ročně. Později dávala prostor katarským aerolinkám.

Od léta 2017 byla hlavním partnerem japonská internetová společnost Rakuten, která přispívala částkou 55 milionů eur ročně.

Od loňska přední stranu dresů zdobí nápis švédské streamovací služby Spotify, jejíž jméno figuruje i v názvu stadionu Camp Nou, což je rovněž historická událost.

Ale ani to nestačí. Je zapotřebí udělat prostor pro další loga a názvy.

Barcelona má údajně dluhy ve výši 1,5 miliardy eur, což je v přepočtu přibližně 36 miliard korun. Může za to špatné hospodaření v minulých letech, především příliš vysoké platy hráčů a obří výdaje za přestupy.

„Barcelona je specifická v tom, že ji vlastní fanoušci. Nestojí za ní žádný miliardář, šejk ani oligarcha,“ říkal před pár měsíci pro iDNES Premium přední český ekonom Lukáš Kovanda.

„A fandové si často raději zvolí toho, kdo jim naslibuje hvězdy, než toho, kdo řekne: teď se bude šetřit. Aby Barca držela krok s kluby, které mají bohaté vlastníky, zadlužuje se. Což je vzhledem k inflaci a stoupajícím úrokovým sazbám dlouhodobě neudržitelné.“

Podle katalánského deníku Mundo Deportivo klubové vedení zvažuje reklamu na rukávech dresů a trenýrkách.

Na rukávech už hráči Barcelony logo sponzora nosili, výrobce elektroniky Beko platil v letech 2017 až 2021 19 milionů eur ročně.

Na trenýrkách dosud žádnou reklamu Barcelona neměla. Ani partneři na tento prostor zrovna frontu nestojí, logo je v televizi či na fotografiích špatně vidět.

Co se týče rukávů, zájem má nizozemská značka Philips, výrobce elektroniky a elektrotechniky.

Philips by se také zapojil do projektu „Espai Barca“, což souvisí s modernizací stadionu za miliardu eur. Mohl by poskytnout televizory či se podílet na osvětlení.

Za propagaci na rukávech dresů by Philips byl ochoten zaplatit až tři miliony eur do konce letošní sezony a přibližně devět milionů eur ročně v následujících sezonách

Barcelona však požaduje údajně dvacet milionů eur čili více než dvakrát tolik.

V posledních týdnech klubové vedení vyjednalo sponzorské smlouvy například s Turkish Airlines, Cupra a OneFootball.

Zájem měla i kryptobanka Nexo, prezident Joan Laporta se už na podmínkách plnění domluvil. Ale plán selhal, s Nexo by došlo ke střetu zájmů s CaixaBank, což je dlouholetý partner Barcelony.