Ruka! Červená! Barcelona i Manchester si po remíze stěžovaly na rozhodčího

Lídři španělské ligy se pokutového kopu dožadovali v závěru zápasu. „Pro mě úplně jasná penalta. Fredova ruka nebyla v přirozené poloze. Je to zcela jednoznačné. Už se nám to stalo v Miláně v Lize mistrů a teď znovu. Nevím, co můžeme víc udělat, aby to rozhodčí zapískal. Neuvěřitelné,“ řekl Xavi na tiskové konferenci.

Jeho protějšek ten Hag zase nechápal, proč italský arbitr Mariani za stavu 1:2 nevyloučil obránce Koundého. „Tento moment měl velký vliv na výsledek, jasný faul na Marcuse Rashforda. Můžeme diskutovat o tom, zda to bylo uvnitř, nebo mimo šestnáctku, ale je to bez debat červená karta,“ prohlásil nizozemský kouč.

„Rozhodčí mi řekl, že k zákroku nedošlo v pokutovém území a že to ani nebyl faul. Neviděl to pomezní rozhodčí ani videorozhodčí. Opravdu špatné rozhodnutí, kterému nerozumím. Možná sudí byli pod tlakem. Je to velké ovlivnění nejen tohoto zápasu. Takhle chybovat nesmí,“ přidal ten Hag.

Šlágr na stadionu Camp Nou nabídl branky až ve druhém poločase a hned tři mezi 50. a 59. minutou. Domácí poslal do vedení Marcos Alonso, záhy ale srovnal Rashford. United otočili skóre po vlastní brance Koundého, Barceloně ale zachránil remízu Raphinha čtvrthodinu před koncem.

Barcelona tak protáhla sérii bez soutěžní porážky na 17 utkání. „Hráli jsme proti jednomu z nejlepších týmů Evropy se špičkovým trenérem. Nebudu mluvit o našem velkém progresu, protože příští týden můžeme vypadnout. Ale jsem spokojený s tím, jak jsme zvládli první zápas,“ uvedl Xavi.

Mrzelo ho, že musel ve 41. minutě vystřídat klíčového záložníka Pedriho, který je ve velké formě. „Zranil si pravé stehno. Až vyšetření ukážou, jak je to vážné. Zatím to nedokážu posoudit,“ přiznal trenér.

Podle ten Haga si United měli do domácí odvety odvézt výrazný náskok. „Jsem zklamaný, že jsme neproměnili víc šancí. Měli jsme vstřelit minimálně čtyři góly. Myslím, že jsme diktovali hru celý zápas, možná mimo úvodních 15 minut,“ dodal.