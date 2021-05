Na Barcelonu se valí kritika: Neodpustitelné. Promrhala zápas a asi i titul

Barcelona mohla v úterním vloženém 36. kole španělské ligy v průběžné tabulce přeskočit Real i vedoucí Atlético, jenže na stadionu Levante promrhala vedení 2:0 i 3:2.

Po remíze 3:3 probarcelonský deník Mundo Deportivo napsal: „Neodpustitelné rozloučení s titulem.“

Pokud Atlético Madrid ve středu večer zdolá San Sebastian, vzdálí se Barceloně na čtyři body a ve hře jich do konce sezony bude už jen šest. Před Barcelonu se může dostat i Real Madrid, když ve čtvrtek vyhraje v Granadě.

Zdá se, že Barcelona stejně jako loni titul nezíská. A první rok mise trenéra Koemana, který k týmu přišel loni v srpnu po kolosální ostudě 2:8 s Bayernem v Lize mistrů, bude neúspěšný.

„Chápu, co chcete naznačit. Pozice trenérů je zpochybňována pořád. Ale po tom, co se stalo v druhém poločase proti Levante, těm pochybnostem rozumím. Udělali jsme velký krok zpátky od titulu,“ řekl Koeman na tiskovce.

Barcelonský trenér Ronald Koeman zklamaný po utkání na stadionu v Levante.

V Champions League jeho mužstvo dohrálo už v osmifinále, když nestačilo na Paris St. Germain. V La Lize sice nechytilo začátek, ale postupně ztrátu dohnalo a v úterý mohlo jít do čela.

Po prvním poločase Barcelona díky brankám Messiho a Pedrího vedla 2:0. Když v 56. minutě De Jong neproměnil tutovku na 3:0, udeřili domácí. V 59. minutě bylo vyrovnáno, před gólem na 2:2 chyboval Messi...

„Někdy je velmi obtížné to vysvětlit,“ začal Koeman hodnocení.

„V první půli jsme hráli dobře, v rytmu, měli šance, dali dva góly. Jenže v druhém poločase jsme už nehráli s takovou intenzitou, ztráceli jsme míče, nebyli agresivní a pustili soupeře do zápasu. Musím uznat, že Levante hrálo dobře, za pětačtyřicet minut nám dalo tři góly.“

Po vyrovnání na 2:2 se Barcelona ještě nadechla, Démbélé dal na 3:2, ale v závěru domácí vyrovnali a bodem definitivně stvrdili záchranu.

„Vždycky se cítím maximálně zodpovědný. Ptám se sám sebe, co jsme udělali špatně. V poločase jsme si řekli, že budeme hrát pořád stejně s velkou intenzitou, ale to se nestalo. Jsme zklamaní. Když vedete dva nula, nečekáte, že to skončí remízou. Je to problém,“ říkal Koeman.

V posledních dvou kolech sezony čeká Barcelonu doma Vigo a venku poslední Eibar.

Atlético Madrid vedle duelu se San Sebastianem hraje doma se zachráněnou Osasunou a ve Valladolidu, který o záchranu bojuje.

Nejtěžší los má Real, venku ho čeká Granada a Bilbao, končí doma s Villarrealem.

„Musíme se připravit na poslední dvě utkání a poté na příští sezonu,“ zdůraznil Koeman. Otázkou je, jestli u toho ještě bude.