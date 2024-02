Bayern mířil za další ztrátou, v nastavení ho proti Lipsku spasil Kane

Anglický útočník Harry Kane dal 26. a 27. gól sezony a je jedním z mála světlých momentů Bayern v sezoně. Dostal se do dvou příležitostí a obě suverénně proměnil, byť nešla o jednoduchá zakončení.

Bayern Mnichov proti Lipsku nastoupil ke svému 1000. domácímu utkání bundesligy, čehož dosáhl jako první klub v historii. O vítězné jubileum se zasloužil Kane, jenž v 56. minutě otevřel skóre a po Šeškově vyrovnání v první minutě nastavení rozhodl.

„První poločas jsme odehráli velmi dobře, ale nedokázali jsme se dostat do vedení. Po přestávce to bylo složitější, Lipsko se zlepšilo, ale my jsme dali gól. Když pak soupeř vyrovnal, tak jsme se k tomu postavili správně. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Vítězství nám pomůže, je dobré pro hráče i pro všechny v klubu,“ řekl trenér Thomas Tuchel.

Bayern na začátku týdne oznámil, že po sezoně s trenérem Tuchelem spolupráci ukončí.

Třetí Stuttgart remizoval se zachraňujícím se Kolínem nad Rýnem 1:1 a na první Leverkusen ztrácí už čtrnáct bodů.

Úvodní branka zápasu ve Stuttgartu padla v 53. minutě, skóre otevřel domácí Millot. Hosté srovnali o devět minut později zásluhou německého mládežnického reprezentanta Martela, jenž se letos trefil v bundeslize poprvé.

Hosté ukončili VfB sérii čtyř výher a potřetí za sebou uhráli ve venkovním utkání remízu 1:1. Bod však Kolínu v bitvě o záchranu příliš nepomohl. Z barážové šestnácté pozice ztrácí na patnáctý Augsburg šest bodů a odehrál o utkání více.

Union Berlín doma remizoval s Heidenheimem 2:2 a počtvrté v řadě neprohrál. Alex Král za domácí naskočil až v 90. minutě.

Brémy hrály s Darmstadtem také nerozhodně 1:1, brankář Jiří Pavlenka strávil utkání na lavičce Werderu.

Mönchengladbach bez zraněného Tomáše Čvančary prolomil sérii pěti zápasů bez výhry a zdolal doma Bochum 5:2. Hosté nenavázali na týden staré vítězství nad Bayernem Mnichov.

Bayern Mnichov Bayern Mnichov : RB Lipsko RB Lipsko 0:0 (0:0) Góly:

56. Kane

90+1. Kane Góly:

70. Šeško Sestavy:

Neuer (C) – Kimmich, de Ligt, Dier, Guerreiro – Pavlović (81. Kim Min-čä), Goretzka – Sané (65. Tel), Th. Müller (65. Laimer), Musiala (84. Choupo-Moting) – Kane. Sestavy:

Blaswich – Henrichs, Simakan, Orbán (C), Raum – Haidara (73. Kampl), X. Schlager – Olmo, Simons – Šeško, Openda (73. Poulsen). Náhradníci:

Ulreich – Aznou, Zvonarek, Zaragoza. Náhradníci:

Zingerle – Lukeba, Baumgartner, Bitshiabu, Seiwald, Elmas, Lenz. Žluté karty:

38. Pavlović, 59. de Ligt, 66. Musiala Žluté karty:

41. Orbán, 67. X. Schlager, 78. Simakan Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Assmuth Počet diváků: 75 000

Werder Brémy Werder Brémy : SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 1:1 (1:1) Góly:

9. Zimmermann (vla.) Góly:

33. Justvan Sestavy:

Zetterer – Malatini, Jung, Groß (C) – Weiser, Lynen (76. Bittencourt), Agu (62. Deman), Schmid (76. Kownacki), Stage – Njinmah (62. Woltemade), Ducksch. Sestavy:

Schuhen – Zimmermann, Gjasula (70. Kempe), Maglica (76. A. Müller) – Bader, Holland (C) (70. Franjić), Karić, Justvan (70. Nürnberger) – Mehlem – Skarke, Polter (90. Seydel). Náhradníci:

Pavlenka – Alvero, Borré, Röcker. Náhradníci:

Brunst – Isherwood, L. Pfeiffer, Torsiello. Žluté karty:

20. Ducksch, 35. Lynen, 38. Jung Žluté karty:

53. Holland, 56. Gjasula, 67. Maglica, 89. Karić Rozhodčí: Florian Badstubner Počet diváků: 40000

VfB Stuttgart VfB Stuttgart : 1. FC Kolín nad Rýnem 1. FC Kolín nad Rýnem 1:1 (0:0) Góly:

53. Millot Góly:

62. Martel Sestavy:

Bredlow – Vagnoman, Rouault (65. Mittelstädt), Anton (C), Itó – Karazor (67. Dahoud), Stiller – Džong Woo-jong (65. Silas), Millot (87. Leweling), Führich – Guirassy. Sestavy:

Schwäbe – Carstensen, Kilian, Chabot, Finkgräfe – Martel, Huseinbašić (59. Alidou) – Thielmann (90+2. Tigges), Kainz (C) (72. Adamjan), Ljubičić – Diehl (59. Maina). Náhradníci:

Seimen – Egloff, Haraguči, Chase, Stergiou. Náhradníci:

Pentke – Heintz, Christensen, Paqarada, Schmitz. Žluté karty:

43. Rouault Žluté karty:

Rozhodčí: Ittrich – Thielert, Gorniak Počet diváků: 54500

1. FC Union Berlín 1. FC Union Berlín : 1.FC Heidenheim 1846 1.FC Heidenheim 1846 2:2 (2:1) Góly:

44. Gosens

45+2. Schäfer Góly:

3. Dovedan

71. Beste Sestavy:

Rönnow – Knoche, Vogt, Doekhi – Juranović (72. Trimmel), Khedira (C), Gosens (81. Roussillon), Schäfer, Tousart (90. Král) – B. Aaronson (81. Vertessen), Hollerbach (72. Kaufmann). Sestavy:

K. Müller – Traoré, Mainka (C), Gimber, Föhrenbach (72. Theuerkauf) – Dinkçi, Schöppner (64. Beck), Maloney (83. Siersleben), Dovedan (64. Pieringer), Beste (72. Sessa) – Kleindienst. Náhradníci:

Schwolow – Laídúní, Jaeckel, Haberer. Náhradníci:

Eicher – Busch, Pick, Schimmer. Žluté karty:

45. Gosens, 54. Juranović Žluté karty:

87. Traoré Rozhodčí: Aytekin D.