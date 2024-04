Děti fotbalisty Kanea se zranily při nehodě nedaleko Mnichova

Podle policie zavinila nehodu dvacetiletá řidička, která se svým autem značky Renault sjížděla z dálnice nedaleko Mnichova. Při odbočení ale narazila do protijedoucího černého Mercedesu, který podle informací deníku Bild řídila 24letá řidička. V dodávce seděly i Kaneovy děti. Při nehodě naštěstí utrpěly jen lehká zranění. Přesto je záchranáři převezli do nemocnice.

Do nehody se připletl ještě třetí vůz – velký zelený Land Rover, který řídila 62letá řidička. Ta se svým vozem nabourala do Renaulta, který se jí první nehodou dostal přímo do cesty. V Renaultu cestovali další tři lidé. Celkem tak bylo podle záchranářů a zasahujících hasičů osm zraněných, všichni ale měli utrpět jen lehká poranění, se kterými je vrtulníky převezly do nemocnice.

Kane den po nehodě své rodiny ve čtvrtfinálovém zápase na Arsenalu přispěl jednou brankou k remíze 2:2. Odveta se bude hrát v Mnichově za týden ve středu.