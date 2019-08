Zdravý Darida vyhlíží reprezentaci: Věřím, že přijedu v co nejlepší formě

Jistou naději mu dává fakt, že v prvním soutěžním duelu berlínského celku v zahajovací jedenáctce nastoupil.

V německém poháru proti Eichstättu dokonce pomohl k vítězství 5:1 gólem.

„Úvodní zápas sezony se nám povedl. Dali jsme rychle dva góly a tím jsme hned v úvodu rozhodli. Trefil jsem se i já, jsem za to moc rád a věřím, že mi to pomůže získat sebevědomí a lepší pozici v týmu. A snad to tak bude pokračovat,“ řekl Darida pro fotbal.cz.

Je potěšující, že nejzkušenější muž současného reprezentačního kádru – devětadvacetiletý středopolař odkopal za národní tým pětapadesát duelů – má před startem nového bundesligového ročníku blízko k sestavě.

Během toho posledního od ní byl totiž kvůli zdravotním potížím daleko. Začátek sezony vynechal kvůli problémům s kolenem, pak se trochu do tempa dostal a nechyběl u zápasů Česka s Anglií a Brazílií.

Jenže právě v přípravě s nejslavnějším nároďákem světa si natáhl sval. A aby toho nebylo málo, v květnu si ještě natrhl vaz v koleni.

„Na minulou sezonu nebudu vzpomínat rád,“ přiznal Darida. „Snažím se zapomenout a teď se soustředím na nový ročník. Už se těším na start německé ligy, který nás čeká v pátek na stadionu Bayernu Mnichov. Přípravu jsem zvládl bez problémů. Jsem moc rád, že jsem absolvoval všechny tréninky, a jsem plně k dispozici trenérovi.“

Radost má také reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý, který před pár dny o Daridovi hovořil. „Věřím, že on nebo třeba Tonda Barák už budou k dispozici,“ prohlásil v rozhovoru o blížícím se záříjovém srazu.

Češi během něj odehrají důležitý dvojzápas kvalifikace o Euro 2020, nejprve je 7. září čeká Kosovo (v Prištině), o tři dny později v Podgorici národní tým Černé Hory.

„V bundeslize odehrajeme jen tři kola a na řadu přijdou právě tyhle velmi důležité zápasy, které nás můžou posunout hodně blízko k postupu na mistrovství Evropy. Věřím, že za Herthu v těch třech zápasech odehraju co nejvíc minut, a pak přijedu v co nejlepší formě na sraz reprezentace,“ dodal Darida.