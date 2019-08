Bayern, Dortmund a někdo třetí? Bude to vyrovnaný ročník, věští Kadeřábek

Výběr přestupů v německé fotbalové lize (léto 2019) Lucas Hernández z Atlétika Madrid do Bayernu Mnichov (80 milionů eur)

z Atlétika Madrid do Bayernu Mnichov (80 milionů eur) Luka Jovič z Frankfurtu do Realu Madrid (60)

z Frankfurtu do Realu Madrid (60) Julian Brandt z Leverkusenu do Dortmundu (25)

z Leverkusenu do Dortmundu (25) Joelinton z Hoffenheimu do Newcastlu (44)

z Hoffenheimu do Newcastlu (44) Sébastien Haller z Frankfurtu do West Hamu (40)

z Frankfurtu do West Hamu (40) Thorgan Hazard z Mönchengladbachu do Dortmundu (25,5)

z Mönchengladbachu do Dortmundu (25,5) Mats Hummels z Bayernu Mnichov do Dortmundu (30,5)

z Bayernu Mnichov do Dortmundu (30,5) Ivan Perišič z Interu do Bayernu Mnichov (hostování)

z Interu do Bayernu Mnichov (hostování) Nico Schulz z Hoffenheimu do Dortmundu (25,5)

z Hoffenheimu do Dortmundu (25,5) Ademola Lookman z Evertonu do Lipska (18) Zdroj: Transfermarkt.com