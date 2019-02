S Herthou máme i na Ligu mistrů, věří Darida. Kdy se vrátí do základu?

Co řekl o Čechovi „Trochu mě jeho rozhodnutí uzavřít kariéru překvapilo, protože má pořád kvality, aby pokračoval. Na druhou stranu je úžasné, že dokázal odejít na vrcholu, takových lidí moc není. Já sám v té situaci ještě nejsem, a tak si vůbec neumím představit, jak hráči před koncem kariéry přemýšlejí. Pořád si opakuji, že bych chtěl hrát co nejdéle, ale třeba změním názor a řeknu si: jsem nahoře a takhle si to chci pamatovat, takže končím.“