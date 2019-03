Kapitán Darida: Krutý výsledek, tolik gólů jsme si nezasloužili

Záložník berlínské Herthy v Londýně při úvodním duelu kvalifikace o Euro 2020 podle očekávání nastoupil v sestavě místo zraněného Bořka Dočkala. Měl nahradit jeho chytré přihrávky, jeho přehled ve hře, jenže bez míče, který většinu času drželi Angličané, to pořádně ani nešlo.

„Bylo vidět, jak obrovskou kvalitu soupeř má, na druhou stranu musím říct, že některé góly, které jsme dostali, byly velmi smolné,“ řekl Darida. „Výsledek nula pět vypadá krutě, až takový jsme si nezasloužili.“

Smolné nebo spíš hloupé? Nepramenily inkasované branky spíš z aktivní hry Anglie?

Těžko říct, jak správně to pojmenovat. Že měli navrch, to je jasné. Když to vezmu obecně, v takovém zápase, kdy hrajete proti top soupeřům, je třeba mít trochu štěstí, což o nás neplatilo. Nic nám tam nepadlo a klíčové momenty šly proti nám, včetně penalty. Nechceme se na to vymlouvat, ale byla sporná, navíc ve čtyřicáté páté minutě. To vám nepomůže. Kdyby to po první půli skončilo nula jedna, šlo by se nám do hry po přestávce lépe.

Ale v první půli jste byli až na výjimky dost pasivní. Proč?

Řekl bych, že prvních dvacet minut od nás až tak špatných nebylo. Anglie držela balon, ale my jsme se dobře posouvali, byli jsme aktivní v defenzivě, spoustu prostoru jsme jim zavírali. Nevybavuji si žádnou jejich velkou šanci.

Jenže když poté přišla, hned z toho byl gól.

Naší chybou bylo, že jsme míče po zisku nedokázali podržet na soupeřově polovině. Ve druhé půli jsme zkoušeli být aktivnější i v napadání i ve hře, víc táhnout na branku. Ze standardek jsme si vytvořili nějaké závary, škoda, že to tam aspoň jednou nespadlo.

Vystihlo utkání největší rozdíl mezi současným českým fotbalem a špičkou?

Nechal bych to zatím bez komentáře, jsem zvědavý, až se na to v klidu podívám na videu, teď se mi to hůře hodnotí. Pak si můžeme říct, co byl největší rozdíl.

Nemůže vás vysoká porážka do dalších zápasů poznamenat?

Musíme to hodit za hlavu, klíčové pro nás budou především domácí zápasy, tady jsme mohli získat jen plusové body.