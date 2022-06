Coufal: Gavi hraje Ligu národů, já si v sedmnácti kopal za barákem a běhal v závějích

Od památné přípravy v Málaze v únoru 1988, kde hráli například Bílek, Hašek, Chovanec, Straka či Luhový se Češi předvedli ve Španělsku ještě pětkrát a pokaždé prohráli.

Ale před týdnem v pražském v Edenu dokázali mistrům světa z roku 2010 sebrat body za remízu 2:2.

V neděli večer od 20.45 se na horkém jihu hraje odveta.

„Bylo by skvělé zopakovat ten rok 1988, asi by to bylo větší překvapení než tenkrát. Musíme kompaktně bránit, využít šance a doufat, že při nás bude stát štěstí. Jen tak můžeme velkého výsledku dosáhnout,“ prohlásil Coufal v tiskovém sálu stadionu Lo Rosaleda.

Myslíte si, že Španělé zahrají jinak než v Praze?

Oni styl nemění, do hlubokého bloku zatlačí každého. S kýmkoli hráli jako s námi, myslím si, že ten průběh bude podobný. Možná jsme je naším stylem trochu vystrašili, takže budou asi obezřetní, ale jinak nic nezmění.

Kdo z hráčů vás zaujal?

Na Marcose Alonsa jsem hrál v sezoně už asi potřetí nebo počtvrté. I s dalšími hráči se potkáváme v Premier League. Na pravém beku máte vítěze Ligy mistrů. A když Carvajal nemůže nastoupit, je tam vynikající Azpilicueta. Musel bych jmenovat dvacet hráčů. Dojem na mě udělali všichni.

A co sedmnáctiletý Gavi, který vám dal v Praze gól?

Je o třináct let mladší než já, to je neuvěřitelný. Bavili jsme se s klukama o tom, co my jsme dělali v sedmnácti letech.

A k čemu jste došli?

Já si kopal někde za barákem a v zimě nejspíš běhal se zátěžovou vestou v závějích. Sám bych se chtěl Gaviho zeptat, jestli tohle vůbec zná.

Je na vás vidět, že máte dobrou náladu. To toho v závěru sezony nemáte dost?

Ne, pro mě bylo nejhorší, když jsem v průběhu jara musel na operaci a pět týdnů jsem byl bez fotbalu. Teď si to užívám. Španělsko, Portugalsko, zase Španělsko. Já se těším. Dopředu jsme věděli, že máme čtyři zápasy. Věděli jsme, do čeho jdeme, takže se nemá smysl vymlouvat.

Ani na počasí? Sám jste zvyklí na deštivou Anglii.

V Londýně to tak hrozné není, s tím problém nemám. Nejlepší je kolem dvaceti stupňů, pod mráčkem a drobný déšť. Tady je šílené vedro, ale to je pro oba mančafty stejné. My si s tím poradíme, nehraje se v poledne. Doufám, že večer to nebude tak těžké.