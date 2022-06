Ne destrukci, ano odvaze. Nebylo by dobré být pořád pod tlakem, říká Šilhavý

„Na levé straně jsme dělali zbytečné, laciné chyby, změny nastanou,“ říká trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý.

Do základní sestavy se promítne i fyzický stav hráčů, kteří jsou v závěru sezony už hodně unavení.

Čtvrtý zápas v jedenácti dnech čeká fotbalovou reprezentaci v Lize národů.

Po dvou domácích duelech v minulém týdnu proti Švýcarsku (2:1) a Španělsku (2:2) český tým ve čtvrtek podlehl v Portugalsku (0:2).

Závěrečný červnový souboj bude možná úplně nejtěžší, v horké Málaze na vyprodané La Roseladě.

„Myslím si, že nás čeká náročnější zápas než proti stejnému soupeři před týdnem v Edenu. Španělé způsob hry nemění a drtí tím každého soupeře. Těžší to bude proto, že hrajeme u nich a že jsme je doma nečekaně o body obrali, i když si nemyslím, že jsme je vystrašili,“ přemítal český kouč v útrobách stadionu v Málaze.

Udělalo na vás větší dojem Portugalsko, nebo Španělsko?

Oba soupeři jsou mimořádní, ale větší dojem na mě dělá hra Španělska. Mají systém i styl propracovaný. Vědí, co kde a jak. Jak ztratí balon, okamžitě presují.

Opravdu není žádný rozdíl v jejich hře doma a venku?

Trochu bych to přirovnal k Manchesteru City, kde mají španělského trenéra. Hrají pořád stejně, všichni mají jejich hru nastudovanou, ale soupeře stejně vždycky zatlačí a vyhrají Premier League. Nechci říct, že španělská reprezentace to kopíruje, ale ta kvalita je obrovská. Tahají vás z jedné strany na druhou, v obraně hledají skulinu, balon je poslouchá. Když nebudeme odvážní a předvedeme jen destrukci, budeme pod tlakem celý zápas. A to by nebylo dobré.

Přišel za vámi některý z hráčů, že už toho má za poslední dny dost, že chce ulevit?

Pořád to řešíme, debatujeme. Pokud by kluci, kteří toho v sezoně odehráli hodně a teď k tomu přidali všechny tři zápasy v Lize národů, za mnou přišli, tak zareagujeme. Ale pokud budou nachystaní fyzicky i hlavou, tak pravděpodobně nastoupí.

Už jsou spolu takřka dva týdny, nelezou si na nervy?

Je to poměrně rychlé, nepozoroval jsem, že by vypukla ponorková nemoc. Ono to fakt docela utíká. Dva zápasy doma, pak přelet do Lisabonu, další zápas, pak cesta sem do Málagy. Věřím, že jsou všichni natěšení a vůbec nepochybuju o tom, že v posledním zápase sezony se vydají ze všech sil.