Čím to, že se drobný záložník z Twente Enschede tak rychle chytil a že i v těžkých zápasech v nabité skupině Ligy národů patřil k nejlepším?

Sadílek se uvelebí na židli v hotelovém salonku, usrkne vodu z lahve a rozpovídá se hezky dopodrobna: „Důvodů je víc. Třeba to, že jsem přestoupil do Twente a pravidelně hraju. Ten klub mi padne, v rodinné atmosféře se cítím parádně, zabydlel jsem se v sestavě, navíc jsme se dostali do pohárů.“