Kapitán Sejk před bitvou s Islandem: Je to jako baráž, půjde o všechno

„V podstatě ten zápas můžeme brát jako takový barážový zápas, protože v něm jde vlastně o všechno,“ připouští kapitán českého týmu Václav Sejk.

Sám do utkání vyběhne v dobrém rozpoložení. Jednak se mu střelecky daří v Nizozemsku, kde hájí barvy Rody Kerkrade, jednak svoji střeleckou formu potvrdil i ve čtvrtečním přátelském zápase se Severním Irskem. V generálce na úterní kvalifikaci se v Pardubicích na výhře 3:0 podílel dvěma góly.

Česko – Island Úterý 17.30 online

Vydařená příprava, jakou jste před důležitým zápasem potřebovali?

Ano, myslím si, že zápas splnil to, co měl. Hlavně jsme se chtěli dobře naladit a vyzkoušet si nějaké věci. Myslím si, že nám to na hřišti docela klapalo, a doufám, že to přeneseme i do zápasu s Islandem.

Dařilo se i vám, dal jste dva góly, velké povzbuzení?

Já jsem hlavně spokojený s tím, že jsme zápas zvládli a naladili jsme se kvalitně na zápas s Islandem. Všichni vnímáme, že je v tuhle chvíli tím nejdůležitějším. Jsem ale rád, že jsem týmu pomohl dvěma góly. Navíc už bylo na čase, abych dal za jedenadvacítku znovu gól.

Útočník české reprezentace do 21 let Václav Sejk (vlevo) v přípravném utkání proti Severnímu Irsku.

Pomohlo vám k pohodě i to, že se vám daří v klubu, za který také střílíte góly?

Cítím se opravdu dobře a je to znát i na hřišti. Doufám, že to potvrdím i proti Islandu.

Jak jste si v zápase užil spolupráci s Adamem Karabcem, se kterým se znáte ze Sparty a který vám připravil oba góly?

Pomáhá nám, že o sobě na hřišti víme. Vím, kam mám naběhnout, protože i když na mě nekouká, tak mi dokáže míč prostrčit. Tohle ze souhry ve Spartě určitě vyplývá.

Trenér Suchopárek hovořil o tom, že tým Severního Irska hraje podobným stylem jako Island. Jak vidíte vy srovnání obou soupeřů?

Že Island bude kvalitou o třídu výš. Z určitých situací budou schopni dobře vyjet a ohrozit nás. Budeme se muset na zápas se Severním Irskem ještě podívat, vzít si z toho poučení to, co se nám dařilo, a stoprocentně se připravit na Island.