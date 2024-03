Těžký úkol jedenadvacítky v hradecké aréně: zlomit tým, který se nevzdává

A v neposlední také tím, že si reprezentační výběr této věkové kategorie zahraje o kvalifikační body vůbec poprvé v nové hradecké aréně. Úterní duel s Islandem, o kterém je řeč, tam začne v 17.30.

„Kluci jsou zase vyzrálejší, mají víc zkušeností. Ti hráči, kteří v zimní přípravě vyměnili klub, se rychle adaptovali,“ uvedl kouč českého výběru Jan Suchopárek.

Česko – Island Úterý 17.30 online

Česko je momentálně v kvalifikační skupině I až čtvrté, přičemž na třetí Island má při stejném počtu odehraných utkání (3) čtyřbodové manko. Právě s Islandem kromě toho v půlce září v Reykjavíku padlo 1:2, takže o nějakém podcenění nemůže být řeči.

Podle Suchopárka nemá zvláštní význam dokonce ani to, že ostrované v letošním kalendářním roce, nebo ještě přesněji od listopadu, nehráli: „Oni to měli složitější v tom, že cestování je na Islandu vzhledem k aktuální situaci (sopečné erupce – pozn. autor) těžké. Sešli se až tady u nás, ale to nemění nic na tom, že i bez přípravného zápasu budou ‚ready‘.“

Kádr nejbližšího českého soupeře rozhodně skýtá sílu, i když širší fotbalové veřejnosti jeho členové nejspíš nebudou moc známí.

Čeští fotbalisté do 21 let slaví gól Václava Sejka v přípravném utkání proti Severnímu Irsku.

„Osm z jedenácti hráčů, kteří proti nám vyběhli na podzim, asi bude na trávníku i teď. Je to konsolidované mužstvo, v průběhu zimy jich sedm bylo s islandským ‚áčkem‘ na turné po Střední Americe a naskočili do zápasů. Je na tom vidět celkově dobrá práce islandského svazu s mládeží,“ podotkl Suchopárek.

Osu týmu tvoří ročník 2004, jenž vybojoval krásné čtvrté místo na mistrovství Evropy do 19 let. „To byl pro Island velký úspěch. Mají sebevědomí a kvalitu, na to musíme být nachystaní — jsou velmi soudržní a neklesají na mysli, i když se zápas zrovna nevyvíjí v jejich prospěch. Naopak makají až do závěrečného hvizdu a nic nevzdávají,“ upozornil trenér.

Nač si tedy Lvíčata hodlají dát v Hradci obzvlášť pozor? „Islanďané jsou celkem kvalitní nahoře, ale vždycky jde o to, co jim dovolíte. Když budeme mít hru pod kontrolou, nějaké šance si vypracovat mohou, ale moc prostoru se jim nedostane. Spíš bychom jich dost měli mít my — a pak už to bude jen o tom, jestli je proměníme,“ uvedl kapitán českého týmu Václav Sejk.

Stejně jako Suchopárek si přál, aby na jedenadvacítku bylo v Malšovické aréně nabito. „Už jsme tam hráli přátelské utkání se Slovenskem (listopadová výhra 2:1),“ připomněl Sejk. „Je super, když takové stadiony v Česku vyrostou a hlavně když tam pak chodí lidi.“

Český tým výhru potřebuje, bodové zaváhání by už bylo fatální. „Chceme na Euro a naděje bude, když Island porazíme. Pokud by to nedopadlo, asi už se o postupu ani nemusíme bavit. Ale jsme přesvědčení, že to zvládneme,“ prohlásil Sejk.