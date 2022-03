Jedenadvacítka si chce zajistit druhé místo, o přímý postup by pak hrála s Anglií

Na mistrovství Evropy 2023 v Gruzii a Rumunsku postoupí přímo vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst. Ostatní druzí o postup ještě porvou v play off.

Češi jsou po těsném vítězství v Albánii v tabulce skupiny G nadále první s tříbodovým náskokem na Anglii. Ta má odehráno o dvě utkání méně, v závěru kvalifikace ji ale čekají těžké duely s Kosovem, Slovinskem, Albánií a také proti české reprezentaci.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. ČR 7 5 1 1 12:4 16 2. Anglie 5 4 1 0 12:4 13 3. Slovinsko 7 2 3 2 7:6 9 4. Albánie 7 3 0 4 8:10 9 5. Kosovo 6 2 1 3 4:7 7 6. Andorra 6 0 0 6 1:13 0

„Na zápasy Anglie s klukama koukáme, sledujeme výsledky v aplikaci na mobilu. Také můžou ztratit, jsou to jen lidi. Ale my se hlavně soustředíme na sebe a na náš výkon, “ poznamenal Kaloč.

Kromě očekávané odvety s ostrovním týmem bude jedenadvacítka hrát pouze s outsiderem skupiny Andorrou - v úterý večer venku a na závěr kvalifikace 13. června.

Andorra je ve skupině poslední, prohrála všechny dosavadní zápasy a vstřelila jediný gól v utkání s Anglií (1:4). „Víme, že jsou poslední a nevyhráli. Nechceme to ale podcenit,“ řekl Kaloč.

„Zápas bude zvláštní v tom, že se hraje na umělce. Nebude to nic jednoduchého. S Anglií i Slovinskem tu hráli 0:1. Nepůjde to samo a podle toho se na to připravujeme,“ dodal hráč Baníku Ostrava.

Na domácím hřišti s umělou trávou umí být urputná Andorra nepříjemná. Anglie i Slovinsko tam vydřely těsná vítězství o jeden gól. Čechům na stadionech soupeřů zase střílení branek příliš nejde, byť alespoň jednu pokaždé dali.

„Viděli jsme záznamy předchozích utkání, ale myslím, že kluci chápou, že to nebude jednoduchý zápas. Anglie i Slovinsko tady měly problém je porazit. Věřím, že si na vše dáme pozor a vyhrajeme. Naše aktivita bude důležitá. Abychom nedali soupeři vydechnout a my byli po většinu zápasu v tlaku a soupeře permanentně ohrožovali,“ nastínil plán trenér Jan Suchopárek.

„Je potřeba, abychom se víc tlačili do koncovky a byli efektivnější. V Albánii jsme měli další tři šance, které jsme neřešili úplně špatně, ale brankář nás buď vychytal, nebo to šlo těsně vedle. Ale do příležitostí se dostáváme, problém by byl, kdybychom si žádné nevytvářeli,“ pokračoval Suchopárek.

Určitě by ho potěšilo, kdyby se jedenadvacítce povedl stejný výsledek jako před deseti lety, u kterého byl jako asistent trenéra Jakuba Dovalila.

„Měli jsme poslední kvalifikační utkání někdy v červnu, takže příprava nebyla jednoduchá. Končila sezona a bylo těžší hráče motivovat. Rozhodl Honza Chramosta, který dal pět gólů a vyhráli jsme 5:1,“ vzpomněl si 52letý kouč.

Andorra U21 - Česko U21 úterý 29. března 18.00 ONLINE

S jakou sestavou na Andorru vyrukuje v úterý? Jistá je změna na pozici brankáře, kde dostane šanci Vítězslav Jaroš. A hrát nejspíš bude také Adam Karabec, který kvůli červené kartě proti Slovinsku v Albánii nastoupit nemohl.

„Myslím si, že všichni hráči jsou připravení. Těšíme se na utkání, které nemusí být jednoduché. Ale máme varianty na případné oživení hry,“ řekl Suchopárek.

„Z hlediska zdravotního stavu nemáme žádné velké problémy. Všichni z realizačního týmu opět potvrdili, že se umí o hráče postarat,“ pochválil.