Odveta s Albánií? Bude to jiný zápas, varuje kapitán jedenadvacítky

Ačkoliv v domácím utkání čeští fotbalisté do 21 let Albánii porazili vysoko 4:0, uvědomují si, že v Tiraně to bude úplně jiný zápas. „Pro ně to bude poslední šance bojovat o druhé místo. Ale my jsme připraveni dobře a snad tu jako první tým vyhrajeme, protože doma jsou stoprocentní,“ říká kapitán Filip Kaloč. Se spoluhráči vyběhne k odvetě v rámci kvalifikace na ME 2023 v pátek večer.