Bereme jen výhry, říká Suchopárek. V jedenadvacítce sází na pět sparťanů

S pěti sparťany půjde fotbalová reprezentace do 21 let do kvalifikačních zápasů v Albánii a v Andoře. „Není moc hráčů, kteří v tomhle věku nastupují za tým z popředí tabulky. Pro nás je to potěšující,“ řekl trenér národního mužstva Jan Suchopárek.