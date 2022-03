S Anglií o postup na ME. Suchopárek: Tuhle výchozí pozici jsme si přáli

V červnu čekají jedenadvacítku poslední kvalifikační zápasy. Odvety s Anglií a Andorrou sehraje doma.

První místo udržela díky vítězstvím v Albánii (1:0) a v Andoře, které rychlými góly zkraje zápasu zajistili Adam Karabec a Daniel Fila, jenž později upravil na konečných 3:0.

„Pro mě je vždy záměr rozhodnout co nejdřív. Když soupeř brání bloku v deseti hráčích, vedení 2:0 v desáté minutě vám pomůže. Nechtěli jsme hrát údržbu, takže jsme se snažili proti bloku dál útočit i proto, že je to naše slabina. Mohlo to posloužit i jako příprava do dalších zápasů. Díky tomu, že jsme zápas rozhodli třetí brankou, mohli jsme zapojit další hráče,“ řekl Suchopárek na online tiskové konferenci.

Proti duelu v Albánii udělal v sestavě osm změn. Kromě té avizované na pozici brankáře, kde místo Matěje Kováře nastoupil Vítězslav Jaroš, se do hry dostali i Ševčík, Cedidla, Ryneš, Souček, Daněk a také střelci Fila s Karabcem.

Poslední jmenovaný musel čekat, než mu vyprší trest za červenou kartu z posledního srazu v duelu proti Slovinsku (1:1). „Gól v Andoře nemá takovou hodnotu, abych týmu vrátil to, že jsem byl ve Slovinsku vyloučený. To byla velká chyba a věřím, že jsem se z toho poučil,“ prohlásil záložník Sparty, který přidal i asistenci.

„Zvolili jsme trochu jinou sestavu, ale úvod zápasu potvrdil, že jsme se rozhodli dobře. Byla to jednoznačná výhra a mužstvo si zaslouží pochvalu. Nebylo to jednoduché i třeba s ohledem na měnící se počasí,“ řekl Suchopárek.

„Už od rozcvičky se počasí začalo kazit a následovala průtrž mračen. I teplota šla rapidně dolů, dohrávalo se v nějakých pěti stupních,“ popsal podmínky na Estadi Nacional, kde je umělá tráva. „Pro nás bylo dobré, že hřiště drželo rychlost a bylo kluzké. Asi to nakonec bylo lepší, než kdyby to bylo úplně suché.“

Jeho svěřenci poprvé zaznamenali na hřišti soupeře víc než jeden gól. „Vystřelili jsme čtyřikrát na branku a dali tři góly, takže spokojeni být musíme. Tomáš Ostrák ještě trefil tyčku a měli jsme dost střel nad branku. Měli jsme být efektivnější, ale musíme si uvědomit, že přechod z přírodní na umělou trávu není jednoduchý, a ne všichni to zvládli,“ poznamenal Suchopárek.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Česko 8 6 1 1 15:4 19 2. Anglie 6 5 1 0 15:4 16 3. Slovinsko 8 2 4 2 7:6 10 4. Albánie 8 3 0 5 8:13 9 5. Kosovo 7 2 2 3 4:7 8 6. Andorra 7 0 0 7 1:16 0

Jedenadvacítka si pojistila druhou příčku ve skupině, která znamená přinejhorším baráž. Předhonit ji může už jen Anglie, s níž se o přímý postup porve 3. června. O jedenáct dní později se ještě znovu utká s Andorrou.

„Vývoj kvalifikace se hodně odvíjel od prvního zápasu se Slovinskem. Utkání s Anglií může hodně ukázat, ale nemusí rozhodnout,“ připomněl Suchopárek.

Angličané na Čechy ztrácí tři body, ale také mají odehráno o dva zápasy méně. V červnu je tak čekají hned čtyři duely.