Češi o postup, Slováci o udržení. Chceme dobrý výsledek, hlásí Hapalův nástupce

Situace v Lize národů je totiž před posledním středečním hracím dnem pořádně zamotaná. Česko a Skotsko budou na dálku soupeřit o první místo a postup mezi elitu, Slovensko a Izrael se chtějí vyhnout sestupu níž, do třetí divize.

Nejhorší výchozí pozici mají Slováci, kteří jsou se čtyřmi body poslední a v Plzni potřebují nejlépe vyhrát – a zároveň doufat, že Izrael zaváhá doma proti Skotsku. Češi potřebují přesný opak: vítězství své i úspěch Izraele.

Tabulka, Liga B, 2. skupina Tým Z V R P S B 1. Skotsko 5 3 1 1 5:3 10 2. Česko 5 3 0 2 7:5 9 3. Izrael 5 1 2 2 6:7 5 4. Slovensko 5 1 1 3 5:8 4

„Chceme se posunout dál,“ nabádá Tarkovič, trenér slovenského týmu. Dlouholetý asistent převzal vládu nad reprezentací teprve v říjnu, přesto dokázal nachystat mužstvo na klíčový boj o Euro.



Slováci vyhráli napínavý barážový duel v Severním Irsku (2:1), pak porazili v Lize národů i Skotsko (1:0).

„Hráli jsme proti týmu, který měl šňůru devíti zápasů bez prohry a i tentokrát předvedl kvalitní výkon. Vítězství nad Skotskem je pro nás všechny velmi cenné, výhra nám dodá další sebevědomí,“ věří Tarkovič, ve slovenském fotbale relativně známá postava.

Jako hráč to sice daleko nedotáhl, o to dřív, ještě před třicítkou, se však začal věnovat trénování. Mezi dospělými vedl Košice či Prešov, půl roku byl jako hlavní kouč i v Žilině. Posléze pět let spolupracoval s Jánem Kozákem u reprezentace a nyní se do národního týmu po dvou letech vrátil.

Trenérem je dočasně, zatím do konce listopadu, ale už teď si výrazně řekl o jeho prodloužení. Povede Slováky příští rok na Euru? Ve skupině by ho čekalo Španělsko, Polsko a Švédsko.

„Když máte krátký čas na přípravu, musíme se spolehnout na hráče. Všichni jsou na tak vysoké úrovni, že dokázali zvládnout dva těžké zápasy během čtyř dnů, navíc si zvykli i na nový systém,“ těšilo Tarkoviče, jenž do zápasu se Skotskem nasadil pětičlennou zálohu bez klasických křídel – prý jedna z jeho strategických variant.

„Můžeme ji využít i v budoucnosti. Trvalo nám, než si některé věci sedly, nebylo to zpočátku ideální, ale ve druhém poločase to mělo parametry. Musím vyzdvihnout přístup všech hráčů,“ prohlásil po nedělní výhře Tarkovič.

Dokáže připravit Slováky i na neoblíbeného soupeře?

Jeho předchůdce Pavel Hapal to nadvakrát nezvládl. V Praze před dvěma lety Slovensko podlehlo Česku 0:1, v září v Bratislavě byl při vítězství hostů 3:1 mezi týmy rozdíl třídy.

Co ve středu večer v Plzni?