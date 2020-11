Závěr byl nervózní, uznal Šilhavý. Slovensko? Bude to derby se vším všudy

Povedlo se, i když výkon ve druhé půli měl k ideálu hodně daleko. A tak byl reprezentační trenér po utkání spokojený.

„Velice,“ usmíval se při on-line setkání s novináři. „Potřebovali jsme potvrdit postupovou šanci, kterou nám dali vítězstvím nad Skotskem Slováci, čili doma vyhrát. A povedlo se.“

Ale byla to fuška. Izraelci vám v závěru dost zatopili.

Věděli jsme, jak se soupeř silný. I když se nám v Izraeli podařilo vyhrát, i tam si vytvořil dost šancí, tomu jsme chtěli doma zamezit aktivním napadáním. Dařilo se nám to v prvním poločase, ve druhém se nepovedl vstup. Soupeř měl dost rohů, byl nebezpečný. Zvládli jsme to, ale bylo to nervózní.

Hlavně útočník Zahavi zlobil, měl několik šancí.

Souhlasím. Hlavně ve druhém poločase dostal plno prostoru, přitom on je opravdu excelentní střelec. Vaclík mu skvěle chytil jednu střelu, něco jsme zblokovali, ale je to výjimečný hráč. Naštěstí nedostal až tolik času jako v Izraeli, kde nám dal gól.

Nezatrnulo vám v první půli, když Ondrášek zasáhl Natcha podrážkou do holeně? Dostal žlutou kartu, ale hrozilo vyloučení.

Mluvil jsem s ním v poločase, říkal mi: Trenére, uklouzla mi noha, bylo to neúmyslné. Určitě nechtěl soupeře zranit. Na první pohled mi to nepřišlo jako tak ostrý souboj, ale z lavičky jsem to úplně dobře neviděl.

K postupu teď potřebujete, aby Izrael obral Skoty. Věříte, že vám pomůže?

Považuju Izrael za velmi silný tým se skvělými individualitami. Salomon, Zahavi, výborní hráči. Neovlivníme to, je to jen přání, ale jsem přesvědčen, že mohou doma Skoty porazit. Ale na prvním místě je pro mě náš výkon.

Ve středu proti Slovensku, které změnilo trenéra a postoupilo na Euro. Bude o to nepříjemnějším soupeřem?

Změna jim asi prospěla, když postoupili. Pavlovi Hapalovi jsem konec samozřejmě nepřál, ale Slováci hned potvrdili postup vítězstvím nad Skoty. A teď jedou k nám, budou určitě dobře připravení. Bude to derby se vším všudy.

Navíc jim sice nejde o postup, ale musí bojovat o udržení ve druhé nejvyšší skupině.

No právě. To ještě znásobí jejich motivaci.

Zpátky k vašemu týmu: Jak jste spokojený se stopery a s tím, že jste udrželi nulu?

Za to jsme rádi, zvlášť když se to povedlo po dlouhé době. Obránci hráli v prvním poločase velice dobře, ve druhém jsem tam cítil zvlášť na začátku trochu nekoncentrovanost. Stopeři zahráli solidně, nulu jsme udrželi i díky nim. Nepodali špatný výkon.

Jeden vám ale vypadl - Hovorku už před utkáním vyřadilo zranění. Proč jste místo něj povolali jeho slávistického spoluhráče Zimu?

Sledovali jsme ho v jednadvacítce, nechtěli jsme do ní sahat před důležitými zápasy. Ale teď chceme Davida aspoň poznat, aby měl před případnými dalšími srazy náskok. Proto jsme ho povolali.