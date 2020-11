Král: Pomoc Slovenska? Pro nás se nic nemění, chtěli jsme vyhrát oba zápasy

Češi v Plzni vybojovali tři body a můžou tak ještě pomýšlet na postup ze skupiny. K tomu však ještě musejí znovu vyhrát nad Slovenskem a doufat ve ztrátu vedoucího Skotska.

Slováci vám odpoledne pomohli, když Skotsko porazili. Řešili jste ten výsledek před utkáním?

Rozhodně nám to udělalo radost, máme pořád šanci. Nicméně pro nás se nic extra nemění, chtěli jsme vyhrát oba zápasy a to platí.

Viděli jste na trávníku také ten rozdíl mezi oběma poločasy? Po změně stran měli Izraelci několik možností.

Samozřejmě cítíme, že tam rozdíl byl. V prvním poločase jsme byli o něco aktivnější než ve druhém, bylo to asi dané i výsledkem. Máme co zlepšovat do dalšího zápasu. Ale celkově si myslím, že jsme odehráli dobré utkání. Hráli jsme vysoko, jak jsme chtěli.

V minulých dnech se dost řešilo složení záložní řady. Jak vám vyhovuje spolupráce ve středu pole se Součkem a Daridou?

Se Sukem jsem odehrál spoustu zápasů v klubu i v reprezentaci, i s Vláďou se skvěle doplňujeme. Jsme typologicky podobní, běhaví, plus každý z nás tam má něco navíc. Sedí nám to, spolupracuje se mi s nimi skvěle.

Je důležité, že i Souček s Daridou jsou takto pohybliví?

Chceme se prezentovat určitým stylem, běhavým, s presinkem. Typologicky na tohle my tři sedíme. Skvěle se doplňujeme, je to vidět na hřišti i mimo něj. Vycházíme spolu velmi dobře.

V závěru jste se báli o těsný náskok, reprezentace dlouhodobě nedává moc branek, čím si to vysvětlujete? Že třeba nepřidáte ten pojišťovací gól?

Na tohle je těžké odpovědět. Sám nevím, čím by to mohlo být. Šance si vytváříme, je to jen o tom je proměnit. Některé dřívější zápasy jsme zvládli s dvěma, třemi góly... Ale vyhráli jsme a to je pro nás teď nejdůležitější.