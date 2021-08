Suchopárka do funkce jmenoval výkonný výbor Fotbalové asociace ČR na návrh předsedy Petra Fouska.

Suchopárek vedle osmnáctky v minulosti trénoval i reprezentační devatenáctku. U týmu do 21 let už dříve působil jako asistent a v několika zápasech vedl mužstvo i jako hlavní kouč. Smlouvu podepsal do konce nadcházejícího kvalifikačního cyklu.