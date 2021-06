Kouč jednadvacítky Krejčí vypracuje analýzu, pak výbor rozhodne, zda zůstane

Do začátku července se rozhodne o tom, zda u fotbalové reprezentace do 21 let bude nadále působit trenér Karel Krejčí. Nový výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR) pověřil kouče „Lvíčat“, aby do příštího jednání vypracoval analýzu uplynulého kvalifikačního cyklu. V něm dovedl tým na Euro, kde mužstvo vypadlo v základní skupině.