Očko přimhouřím, druhé ne. Trenér Suchopárek a jeho recept na úspěch

Jeho trenérský start na skutečně sledované úrovni se podařil. Čtyři kvalifikační zápasy s jedenadvacítkou proměnil ve čtyři výhry, aniž by dostal gól: „Fajn, zahřeje to, ale úspěch bude, až někam postoupíme. A až se naše lvíčata časem posunou do áčka.“

V jediném se od bodrých profesorů liší: Je přesvědčený, že nikdy nebude trénovat dospělé. Nechce. Neláká ho to.