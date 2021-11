Kovář o situaci United i duelu v Anglii: Na Ronalda se mě kluci ptají pořád

A zkušenost, která se dalšímu českému nadějnému brankáři může v budoucnu hodit. Třeba už ve čtvrtek v Anglii, kde bude v evropské kvalifikaci s reprezentační jednadvacítkou čelit domácímu favoritovi?

U21 v Anglii ve čtvrtek od 20 hodin ONLINE Po čtyřech výhrách bez inkasovaného gólu nejtěžší prověrka: čeští mladíci pod vedením kouče Jana Suchopárka vyzvou v Burnley výběr favorizované Anglie. I s hvězdami Premier League. „Výchozí postavení nás předurčuje k tomu, abychom se soupeři v přímé konfrontaci hráli o vedoucí postavení v tabulce,“ těší hlavního trenéra. „Věřím, že mužstvo ukáže, že je konkurenceschopné. Ideální bude, když bychom bodovali v obou zápasech.“ Po duelu v Anglii Češi vyzvou ještě v úterý Slovince. Národní tým je v kvalifikaci o Euro 2023 první před Albánií, kterou doma porazil 4:0. Předtím zdolal 1:0 i zmiňované Slovinsko a během minulého srazu dvakrát skolil Kosovo (1:0 a 3:0).

„Nejen pro mě to bude pikantní zápas,“ těší se Kovář. „Určitě se proti Angličanům chceme porvat o co nejlepší výsledek,“ pokračuje gólman, který v United na podzim pravidelně chytá ligu rezerv.

Tréninky však absolvujete s áčkem. Pořád se parťáci z reprezentace vyptávají na Ronalda?

Pořád! Každý ho chce znát, každý chce vědět, co dělá, jak se chová a jaký je... Určitě s tím však nemám problém, naopak jsem rád, že se kluci zajímají.

Ale veřejně se o Ronaldovi i dalších hvězdách mluvit spíš zdráháte, že?

Různé zážitky a příběhy jsem klukům vyprávěl, snažím se jim dát co nejvíc informací. Ale o čem jsme se spolu bavili třeba mimo trénink, to si samozřejmě nechávám pro sebe. Neprozradím vám to, nezlobte se.

Musí to být pro mladého kluka z Česka velká škola.

Jen gólmanů je nás tam aktuálně pět. Jeden skvělý brankář vedle druhého včetně Davida de Gey. Učím se od nejlepších a doufám, že z toho v budoucnu budu těžit. Přece jen: pomalu nastává čas vydat se vlastní cestou, sbírat zkušenosti. Uvidíme v zimě, jakým směrem se bude moje kariéra vyvíjet.

Před rokem jste absolvoval hostování v tehdy třetiligovém Swindonu, chystáte se na další?

Všechno má své plusy i minusy: být v tréninku s United mezi hvězdami i jít se otrkat do dospělého fotbalu. Je mi jednadvacet roků a cítím, že bych měl dál rozvíjet svůj potenciál a pravidelně nastupovat. Byl bych rád, kdyby se něco uskutečnilo už v lednu. A když ne? Není všem dnům konec.

Dovedete si představit budoucnost i mimo Anglii?

Taky možnost. Pořád jsou před námi možná dva měsíce, než se věci začnou hýbat. Uvidíme, jaké budou nabídky a která pro mě bude nejlepší.

Zůstaňme však ještě chvíli u United, kterým se v posledních týdnech příliš nedaří.

Bohužel, mužstvo neklape tak, jak mnozí očekávali. I velké týmy však ve fotbale mohou projít krizí. Přitom sám na trénincích vidím, že tým pracuje skvěle, jen výsledky nepřicházejí. Snad přijde po reprezentační pauze ve Watfordu zlepšení.

Jak prožíváte zápasy prvního týmu vy? Zvlášť, když sledujete direkty od Liverpoolu či City jako v posledních týdnech.

Když jste každý den součástí týmu, je to hodně nepříjemné. Ale zároveň skvělá zkušenost, protože vidím, jak se hráči chovají, když se nedaří, jak na sobě pracují a jak se snaží odvrátit neúspěch. Snažím se z toho vzít co nejvíc. Ponaučit se.

S čím vás vlastně před zápasem proti Anglii z klubu vyprovázeli?

Vím, že většina z nich samozřejmě bude fandit domácím. Říkali, že se budou dívat, někteří i přímo na stadionu, tak uvidíme, co mi řeknou po zápase.

Zatím výkony českého týmu v průběhu kvalifikace budí respekt: čtyři zápasy, čtyři výhry a skóre 9:0.

Ale nejtěžší zápasy jsou teprve před námi. My jsme si v září a v říjnu připravili přesně takovou pozici, jakou jsme chtěli. Anglie je v naší skupině velký favorit a očekává se, že zvítězí, což ale může hrát v nás prospěch. Snad toho využijeme a z Anglie se nepo...