Tři výhry, tři čistá konta. Ale máme co zlepšovat, ví trenér Suchopárek

Co se týče výsledků, není mladíkům co vytknout. Kromě jasného vítězství proti Albánii (4:0) zvládli i těžká utkání se Slovinskem (1:0) a Kosovem, za což vděčí produktivním obráncům ze Sparty.

Slovince zlomil v závěru Martin Vitík, proti Kosovu zase propálil všechno, co mu stálo v cestě, Adam Gabriel.

„Objevil jsem se ve vápně, což není u mě zrovna vzácná situace, protože se snažím vždy útok podporovat,“ vysvětloval Gabriel. „Někdy mi to trenér vyčítá, protože pak nemyslím na bránění, což je paradox tohoto zápasu. Ale podařilo se mi prostřelit obránce i brankáře. Mám radost, že to pomohlo k výhře.“

Vítězství vycházejí i z dosud neprolomené defenzivy, kde vedle Vitíka nastupuje Denis Donát z Hradce Králové a levý kraj obstarává liberecký Michal Fukala.

A kdyby něco, bránu za nimi úspěšně hájí Matěj Kovář z Manchesteru United.

„Už první zápasy ukázaly, že dobře plníme defenzivní úkoly. Paradoxně to ale není naše doména, protože chceme být hodně aktivní směrem dopředu. Věřím, že Kuba Dovalil má radost, že se nám to podařilo napodobit,“ citoval Suchopárka web české reprezentace.



Před dvanácti lety Dovalilovi dělal asistenta a jedenadvacítka tehdy bez inkasované branky porazila postupně San Marino (8:0), Island (2:0) a Severní Irsko (2:0). Na mistrovství Evropy 2011 postoupila hladce s jedinou ztrátou v utkání proti Německu (1:1).

I teď se díky příznivému losu reprezentace chytla a na favorita skupiny Anglii může jít v listopadu se sebevědomím. „Je to pořád jen začátek kvalifikace, čekají nás těžší zápasy a musíme naše výkony dál posouvat. Doufám, že si budeme pak moci na konci kvalifikace říct, že jsme postoupili z prvního místa. To by bylo ideální,“ uvědomuje si Suchopárek.

Nejdříve však jeho svěřenci musí zvládnout domácí odvetu s Kosovem.

„Čeká nás cestování, únava po takto těžkém utkání se bude odstraňovat nějakou dobu, ale vyhráli jsme, tak to půjde rychleji. Věřím, že zápas v domácím prostředí zvládneme. Jak jsem říkal, Kosovo není jednoduchým soupeřem, ale doufám, že potvrdíme výhru i doma,“ uzavřel kouč.